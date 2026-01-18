Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol kháng cáo

Sau khi nhận phán quyết từ Tòa án trung ương thủ đô Seoul với nhóm tội danh đầu tiên, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã không chấp nhận và quyết định kháng cáo.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại một phiên tòa ở Seoul hồi tháng 7/2025. Ảnh: Reuters

Trong phiên xét xử ông Yoon Suk Yeol với các tội danh cản trở thi hành công vụ đặc biệt và lạm dụng chức quyền diễn ra hôm 16/1 vừa qua, mặc dù Nhóm kiểm sát viên đặc biệt của Hàn Quốc phụ trách điều tra vụ án “thiết quân luật” đã đề nghị mức án 10 năm tù khổ sai đối với cựu Tổng thống, nhưng sau khi xem xét những tình tiết thực tế, Tòa án trung ương thủ đô Seoul đã tuyên mức án 5 năm tù khổ sai dành cho ông Yoon Suk Yeol.

Tuy nhiên, các luật sư bào chữa của bị cáo cho rằng phán quyết của Tòa án đã đơn giản hóa quá mức ranh giới giữa việc thực thi quyền lực của Tổng thống được Hiến pháp quy định và trách nhiệm hình sự.

Bên biện hộ còn cho rằng việc loại bỏ tất cả các yếu tố đặc thù liên quan đến địa vị, trách nhiệm và trật tự chính trị Hiến pháp để tập trung vào trách nhiệm hình sự là khó chấp nhận. Trên cơ sở đó, bên biện hộ cho biết sẽ tiến hành kháng cáo.

Phán quyết được đưa ra hôm 16/1 vừa qua chỉ mới tập trung vào 1 trong 8 nhóm tội danh mà cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị cáo buộc. Trong số các tội danh mà ông Yoon đang bị xét xử, nghiêm trọng nhất là cáo buộc “chủ mưu gây nội loạn”.

Trong phiên nghị án diễn ra ngày 13/1 vừa qua, ông Yoon Suk Yeol đã bị đề nghị mức án tử hình dành cho tội danh này. Tòa án trung ương thủ đô Seoul dự định sẽ đưa ra phán quyết về tội danh “chủ mưu gây nội loạn” vào hôm 19/2 tới đây.