Cựu tiền đạo Barcelona hé lộ chấn thương kinh hoàng

Gerard Deulofeu đang từng bước chuẩn bị trở lại sân cỏ sau hai năm rưỡi vắng mặt vì chấn thương.

Deulofeu, 30 tuổi, đã không thi đấu từ tháng 1/2023 do chấn thương dây chằng chéo đầu gối. Tiền đạo này phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và gặp biến chứng do nhiễm trùng sụn.

Hình ảnh đầu gối chằng chịt vết mổ của Deulofeu được chia sẻ khiến dư luận bất ngờ. Dù vậy, Deulofeu vẫn kỳ vọng sớm trở lại sân cỏ sau thời gian dài dưỡng thương.

Đầu gối đầy vết mổ của Deulofeu.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports, Deulofeu chia sẻ: “Tôi đang chuẩn bị mọi thứ để cố gắng chơi bóng trở lại. Mọi thứ diễn ra quá chậm. Sụn đầu gối đang phục hồi khá chậm. Tôi vẫn còn trẻ. Chúng ta sẽ xem liệu tôi có thể chơi lại một ngày nào đó hay không".

Deulofeu chấm dứt hợp đồng với Udinese hồi tháng 1. CLB Serie A không thể chờ đợi Deulofeu quá lâu do thời gian điều trị của anh kéo dài ngoài dự kiến.

Deulofeu bắt đầu hành trình hồi phục từ tháng 11/2022, khi anh gặp chấn thương trong một trận đấu với Napoli. Dù ban đầu được chẩn đoán là chấn thương dây chằng, anh lại phải đối mặt với việc bị nhiễm trùng sụn sau ca phẫu thuật.

“Tôi phải chiến đấu với điều gần như vượt ngoài tưởng tượng và lý thuyết sinh học trong suốt hai năm qua", anh tâm sự.

Hiện tại, Deulofeu tích cực tập luyện tại trung tâm của Udinese, mặc dù đã chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ.

Deulofeu từng là một trong những tài năng trẻ triển vọng của Barcelona. Anh có 12 lần ra sân cho đội một và ghi 1 bàn.

Dấu ấn đầu tiên của Rashford trong màu áo Barcelona Tối 31/7, tiền đạo sinh năm 1997 kiến tạo giúp Barca thắng FC Seoul 7-3.