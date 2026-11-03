Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cựu Phó tổng thống ghi bàn ở tuổi 65 tại Nam Mỹ

  • Thứ ba, 3/11/2026 15:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cựu Phó tổng thống Suriname Ronnie Brunswijk gây sốc khi tự điền tên vào đội hình, thực hiện phạt đền và ghi bàn ở tuổi 65.

Hình ảnh tranh cãi của ông Brunswijk.

Trong chiến thắng 5-0 trước Politie Voetbal Vrienden (PVV) hôm 31/10, Brunswijk được trao cơ hội thực hiện quả phạt đền khi Inter Moengotapoe dẫn trước 4-0. Cựu chính trị gia lập tức nhận bóng và sút thành công từ chấm 11 m, đưa bóng vào góc phải khung thành.

Brunswijk hiện là Chủ tịch Inter Moengotapoe, đội bóng 11 lần vô địch Suriname. Đáng chú ý, sân nhà của CLB cũng mang tên ông. Dù từng giữ chức Phó tổng thống Suriname giai đoạn 2020-2025, Brunswijk vẫn thường xuyên tự đăng ký thi đấu và xuất hiện trên sân trong màu áo đội bóng do mình quản lý.

Đây là lần đầu tiên Brunswijk ghi bàn kể từ khi Suriname Major League được thành lập năm 2024. Giải đấu ra đời với sự hỗ trợ trực tiếp từ FIFA, hướng đến mục tiêu hiện đại hóa bóng đá trong nước và nâng cao tiêu chuẩn chuyên nghiệp.

châu Mỹ ảnh 1

Brunswijk từng phát tiền cho cầu thủ đối phương.

Năm 2021, khi 60 tuổi và còn giữ chức Phó tổng thống, Brunswijk từng ra sân trong trận Inter Moengotapoe thua CLB Olimpia (Honduras) 0-6 tại CONCACAF League.

Chiến thắng 5-0 giúp Inter Moengotapoe duy trì thành tích bất bại sau ba vòng đầu mùa. Đội bóng 11 lần vô địch quốc gia đang hướng đến mục tiêu tiếp tục cạnh tranh ở nhóm đầu bảng.

U15 Việt Nam thắng đội châu Mỹ trong trận cầu có 8 bàn

U15 Việt Nam thắng U15 Nicaragua 5-3 ở vòng 1/8 nhánh tranh hạng 81 tới 96 hạng C U15 World Cup & Festival 2026 đêm 28/10.

05:23 29/10/2026

Kịch bản Messi trở lại Newell’s gây chú ý

Tương lai của Lionel Messi một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý sau những phát biểu từ người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL).

00:01 9/10/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

châu Mỹ châu Mỹ

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý