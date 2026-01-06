Cựu Phó giám đốc Eximbank Ba Đình lừa đảo 2.700 tỷ đồng tái hầu tòa

Dù đây là lần thứ 5 mở lại phiên tòa, xong khi làm thủ tục xét xử, thư ký tòa ghi nhận có một số bị hại và luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp vắng mặt.

Sáng 6/1, TAND TP Hà Nội tái mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977, cựu Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Nhiều bị hại, luật sư vắng mặt

Phiên tòa từng hoãn 4 lần. Trong các lần xét xử trước đây, tòa đã trả hồ sơ với lý do bị cáo có đồng phạm giúp sức, cần làm rõ; phải xác minh thêm thông tin số tiền bị cáo chiếm đoạt, số tiền người liên quan hưởng lợi; hồ sơ vụ án còn thiếu chứng cứ…

Một số bị hại trong vụ án từng đề nghị tòa triệu tập đối tượng Hồng là "mắt xích" quan trọng trong vụ án, thu lợi nhiều tiền, nếu Hồng không đến phải dùng biện pháp áp giải.

Ngoài ra, các luật sư cũng đề nghị tòa triệu tập bằng được Ngân hàng Eximbank đến phiên tòa lần sau, bởi vụ việc xảy ra tại Eximbank nhưng quá trình điều tra đến truy tố không được được nhắc đến, họ không thể vắng mặt trốn tránh trách nhiệm.

Ghi nhận tại phần làm thủ tục sáng nay, nhiều bị hại và luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại vắng mặt, song tòa vẫn quyết định xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2013, Nhung được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Ba Đình. Bị cáo được giao phụ trách huy động vốn khách hàng cá nhân.

Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung.

Từ 2014, do cần tiền trả nợ và chi tiêu, Nhung thông tin gian dối việc Eximbank Chi nhánh Ba Đình, có chương trình gửi tiền ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân có quan hệ nội bộ trong ngân hàng với lãi suất cao, quà tặng giá trị. Mục đích để nhận tiền của nhiều người có nhu cầu gửi tiết kiệm.

Hơn 100 bị hại bị lừa 2.700 tỷ đồng

Cụ thể, các chương trình Nhung đưa ra như: Chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên tại ngân hàng Eximbank với lãi suất 7,5%/năm cùng quà tặng chăm sóc hàng tháng; Chứng chỉ tiền gửi giữ hộ tiền mặt có kỳ hạn; Trái phiếu ngân hàng có kỳ hạn... lãi suất 12-32%/năm.

Để nhận tiền của khách hàng, Nhung mở nhiều tài khoản tại Viettinbank, VIB, Eximbank, BIDV. Tuy nhiên, khi khách chuyển tiền vào, bị cáo sử dụng máy in, làm giả chứng từ xác nhận nhận tiền theo mẫu, đóng dấu xác nhận của Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Ba Đình để chuyển lại cho khách hàng.

Ngoài các chương trình đưa ra, Nhung chiếm đoạt số tiền lớn của khách bằng phương thức đưa thông tin gian dối việc Eximbank Chi nhánh Ba Đình tổ chức bán đấu giá tài sản nợ xấu tại ngân hàng.

Phục vụ mục đích này, Nhung lập Công ty TNHH tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam, giữ chức Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, nhờ Nguyễn Thị Diệu Linh (SN 1980, trú quận Thanh Xuân cũ) làm Tổng Giám đốc công ty.

Khi khách tìm đến, Nhung giới thiệu đây là "công ty sân sau" của nội bộ lãnh đạo Eximbank, là đơn vị kết hợp cùng Eximbank Chi nhánh Ba Đình đứng ra tổ chức các "cuộc đấu giá thanh lý tài sản nợ xấu" tại ngân hàng. Nếu khách hàng có tiền gửi ký quỹ để tham gia đấu giá vào tài khoản của Công ty mở tại Vietinbank, PVCombank, sẽ được chia lợi nhuận cao, thời gian ký quỹ ngắn 5-20 ngày… Hết thời gian ký quỹ, khách nhận lại toàn bộ tiền gốc cùng lợi nhuận 10-14%/số tiền nộp ký quỹ.

Trong khi, "sản phẩm đấu giá" chỉ là các hình ảnh về thửa đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Nhung lấy của các cá nhân có quan hệ tín dụng với Ngân hàng. Những hình ảnh này, Nhung lưu trên máy điện thoại tiện cho việc giới thiệu với khách.

Do tin tưởng, nhiều người gửi tiền tiết kiệm và tiền ký quỹ đầu tư mua bán tài sản đấu giá nợ xấu thanh lý tại Eximbank cho Nhung. Sau khi nhận tiền, Nhung không thực hiện như cam kết, mà sử dụng phần lớn số tiền để trả gốc, lãi, tiền quà tặng chăm sóc khách hàng hoặc tiền lợi nhuận cho những người nộp tiền.

Theo cơ quan truy tố, Nhung sử dụng tiền của người nộp sau trả tiền cho người nộp trước, số còn lại bị cáo chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Một thủ đoạn khác được cơ quan truy tố nêu là Nhung làm giả tài liệu của Eximbank Chi nhánh Ba Đình, như: Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên; Giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn; Thư bảo lãnh cam kết của Eximabank,... đưa cho bị hại để họ tin tưởng, tiếp tục nộp tiền cho Nhung gửi tiền tiết kiệm, hoặc nộp tiền ký quỹ đầu tư mua bán đấu giá thanh lý tài sản nợ xấu, song bị Nhung chiếm đoạt.

Năm 2014-2022, Vũ Thị Thu Nhung lừa của 100 bị hại tổng số tiền hơn 2.705 tỷ đồng .