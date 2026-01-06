Lời khai của 2 cựu Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm tại tòa

Hai cựu Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn khai tiền nhận hối lộ đem về cho gia đình, con cái đi học, một phần đem đi làm từ thiện.

Sáng 6/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi 55 bị cáo phạm tội đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Dùng tiền hối lộ cho con đi học

Trong phiên xét hỏi một ngày trước, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong khai nhận số tiền hơn 43 tỷ đồng nhận hối lộ trong suốt 7 năm đã được ông sử dụng cho gia đình, hỗ trợ con cháu, giúp đỡ một số đồng nghiệp, chi cho các hoạt động thể thao của Cục An toàn thực phẩm.

Sau ông Phong, 2 cựu Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn cũng đều thừa nhận các sai phạm.

Theo lời khai của ông Long, trên cương vị Phó Cục trưởng, ông không phụ trách lĩnh vực cấp Giấy đăng ký công bố sản phẩm nhưng từ năm 2022 hồ sơ tồn đọng nhiều nên ông được giao "vào cuộc".

Ông phụ trách xử lý hồ sơ và ký cấp giấy đến khi hết tồn đọng. Tổng cộng, bị cáo cho hay ký hơn 10.000 hồ sơ xin cấp giấy tiếp nhận và không biết chuyên viên thu mỗi hồ sơ bao nhiêu tiền. Chỉ biết được các cấp dưới là trưởng phòng tiếp nhận hồ sơ đưa khoảng 2 triệu đồng một bộ.

Bị cáo Nguyễn Hùng Long.

"Khi đưa tiền mọi người chỉ nói chung chung là tiền doanh nghiệp cảm ơn. Chỉ có rõ ràng về việc doanh nghiệp nào đưa tiền, doanh nghiệp nào không nhưng bị cáo không nhớ rõ. Tiền đưa không có ký nhận và cũng không chuyển khoản", ông Long khai.

Cựu Cục phó thừa nhận cáo buộc đã nhận hối lộ 8,6 tỷ đồng , cho rằng việc đưa tiền thường không cố định về thời gian song đều diễn ra trực tiếp tại phòng làm việc của mình. Tiền nhận về, ông dùng để cho con đi học và làm từ thiện như trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, cho người già neo đơn, xây nhà tình nghĩa.

Tương tự, cựu Phó cục trưởng Đỗ Hữu Tuấn khai ký các giấy tiếp nhận sản phẩm từ năm 2019-2021. Quá trình ký giấy đã được cấp dưới là trưởng phòng và giám đốc trung tâm nhận hồ sơ đưa tiền "doanh nghiệp cảm ơn".

Ông Tuấn nói không biết về chủ trương nhận tiền nhưng được trao đổi rằng sẽ được nhận 2 triệu đồng mỗi hồ sơ nếu trực tiếp ký, còn Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nhận 500.000 đồng. Ông chỉ nhận phần của mình, phần của sếp sẽ do người khác tự đưa.

"Cứ ký xong một thời gian là đưa tiền", ông Tuấn khai và thừa nhận đã nhận hối lộ tổng 4,3 tỷ đồng . Tiền nhận được ông chi tiêu cho gia đình và làm từ thiện.

Ký hàng chục nghìn giấy tiếp nhận

Cáo trạng xác định toàn vụ án, 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga giữ vai trò chủ mưu; 2 cựu Phó cục trưởng Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn, giữ vai trò giúp sức, chỉ đạo tích cực.

Bị cáo Nguyễn Hùng Long là Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm từ năm 2006 đến giữa 2025, lần lượt phụ trách một số đơn vị, trung tâm. Từ quý III năm 2022, bị cáo Long ký 10.569 Giấy tiếp nhận do các đơn vị mình từng phụ trách trình lên, được cấp dưới đưa tiền mặt 8 tỷ đồng ; riêng việc được giao hỗ trợ ký Giấy tiếp nhận do Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét, bị can nhận hối lộ thêm 500.000.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong.

Theo Viện Kiểm sát, khi đưa tiền cấp dưới của bị cáo Nguyễn Hùng Long đều báo cáo rõ là do các Chuyên viên, Lãnh đạo Phòng nhận của tổ chức, cá nhân đưa cảm ơn khi được cấp Giấy tiếp nhận.

Bị cáo Đỗ Hữu Tuấn là Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm từ năm 2015 đến khi bị khởi tố, được giao phụ trách lần lượt các đơn vị thuộc Cục An toàn thực phẩm, số này có cả Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm.

Tính từ 2018 đến năm 2024, bị cáo Đỗ Hữu Tuấn đã ký cấp 18.517 Giấy tiếp nhận do Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét, trình lên.

Đổi lại, Đỗ Hữu Tuấn được cấp dưới nhiều lần đưa tiền mặt tổng cộng hơn 4,3 tỷ đồng . Khi đưa, cấp dưới báo cáo Tuấn số lượng hồ sơ doanh nghiệp đưa tiền và hồ sơ doanh nghiệp không có tiền, đồng thời báo cáo rõ đã có chủ trương của Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga về việc chia tiền cho lãnh đạo Cục, cá nhân Tuấn được chia 2 triệu đồng/hồ sơ.