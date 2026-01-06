Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng hoạt động tại Quảng Trị

Nhóm đối tượng ở Hà Nội do Nguyễn Văn Tuấn cầm đầu cho nhiều người tại Quảng Trị vay với mức lãi suất "cắt cổ" 365-600%/năm thông qua một website.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" với mức lãi suất lên đến 600%/năm gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1999, người cầm đầu đường dây) và Khuất Kiều Quý; Lê Quang Điệp; Man Viết Nhất; Lê Văn Thắng, cùng trú phường Tùng Thiện (TP Hà Nội).

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các địa phương liên quan, đấu tranh thành công chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua một website.

5 người bị khởi tố và 1 người khác liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi thông qua website do Nguyễn Văn Tuấn cầm đầu (thứ 3 từ phải qua) bị Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá. Ảnh: Công an Quảng Trị.

Qua điều tra xác định, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tuấn người cầm đầu, xây dựng website 1gold.biz như "sổ cái online" và phân quyền quản trị chặt chẽ, sử dụng mạng xã hội để quảng bá, tìm người vay và điều hành hoạt động cho vay trên phạm vi rộng.

Từ năm 2024 đến nay, nhóm 5 người do Tuấn cầm đầu tổ chức cho vay nặng lãi tại tỉnh Quảng Trị với lãi suất từ 365% đến hơn 600%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng . Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức game online với tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng, tạm giữ hình sự đối với 6 người gồm: Nguyễn Văn Thọ, (SN 2004), Võ Văn Đạt (SN 2000), Trần Văn Bảo (SN 2005), Trần Văn Nhân (SN 1997) cùng trú tại xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị, Đoàn Kim Hòa (SN 1991, trú tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) và Phan Thị Hiền (SN 1983, trú tại phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị).

Bước đầu đấu tranh, cơ quan công an xác định từ đầu năm 2025 đến nay, Nguyễn Văn Thọ cùng những người nêu trên tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc trên các nền tảng game online như HitClub, Sun Win, Go88 với tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng . Ngoài ra, nhóm của Thọ thực hiện hành vi hỗ trợ rút tiền đánh bạc từ các cổng game để thu lợi bất chính.