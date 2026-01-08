Cựu Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng bị tuyên tù chung thân vì lừa đảo

Vũ Thị Thu Nhung, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, chi nhánh Ba Đình (Ngân hàng Eximbank) vừa bị TAND TP Hà Nội tuyên án tù chung thân về 2 tội danh.

Chiều 8/1, TAND TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án với bị cáo Vũ Thị Thu Nhung, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, chi nhánh Ba Đình (Ngân hàng Eximbank). Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Thị Thu Nhung mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Vũ Thị Thu Nhung phải nhận là chung thân. Tòa cũng tuyên bị cáo Nhung buộc trả lại cho các bị hại số tiền đã chiếm hưởng, theo như quy kết. Trước đó, diễn biến phiên tòa ghi nhận bị cáo Nhung đồng ý với cáo buộc lừa đảo nêu trong cáo trạng.





Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung. Ảnh: Xuân Ân/VOV/VN

Cáo trạng và diễn biến phiên tòa xác định, trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2022, Vũ Thị Thu Nhung đã lợi dụng vị trí công tác tại Eximbank chi nhánh Ba Đình, nơi bị cáo được giao phụ trách mảng huy động vốn khách hàng cá nhân, để thực hiện hàng loạt thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo đã đưa ra các thông tin không có thật về những chương trình gửi tiền ưu đãi “nội bộ”, chỉ dành cho khách hàng có quan hệ thân quen với lãnh đạo ngân hàng. Lãi suất được quảng bá ở mức rất cao, từ 12% đến 32%/năm, kèm theo nhiều quà tặng và ưu đãi đặc biệt, vượt xa các quy định thông thường của hệ thống ngân hàng.

Tin tưởng vào danh nghĩa “Phó giám đốc ngân hàng”, cùng những giấy tờ, chứng từ được Nhung cung cấp, hơn 100 người đã chuyển tiền cho Vũ Thị Thu Nhung. Trong đó có nhiều bị hại là người cao tuổi, cán bộ nghỉ hưu, doanh nhân, không kiểm tra lại thông tin với phía ngân hàng do tin tưởng tuyệt đối vào vị trí và lời giới thiệu của Nhung.

Cáo buộc cho thấy, tổng số tiền mà bị cáo Nhung đã chiếm đoạt lên tới hơn 2.705 tỷ đồng . Sau khi nhận tiền, Nhung không gửi vào ngân hàng hay đầu tư theo đúng cam kết, mà sử dụng phần lớn để chi trả “lợi nhuận”, “quà tặng” cho những người gửi tiền trước, tạo vỏ bọc hoạt động hiệu quả, nhằm tiếp tục lôi kéo người mới.

Số tiền còn lại được bị cáo dùng cho mục đích cá nhân. Hành vi này được Viện Kiểm sát đánh giá mang đặc trưng của mô hình lừa đảo Ponzi (đa cấp), lấy tiền của người sau trả cho người trước để duy trì hệ thống trong thời gian dài. Để tạo lòng tin và hợp thức hóa các giao dịch, Vũ Thị Thu Nhung đã trực tiếp làm giả hàng loạt tài liệu ngân hàng, bao gồm chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn, trái phiếu ngân hàng, thư bảo lãnh và các giấy xác nhận nhận tiền.

Các tài liệu này được in theo mẫu của Ngân hàng Eximbank và đóng dấu giả “Eximbank chi nhánh Ba Đình”. Không những thế, bị cáo còn mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng khác để nhận tiền từ khách hàng, sau đó tự quản lý, sử dụng mà không thông qua hệ thống của Eximbank.