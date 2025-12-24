Cựu Phó Chánh án Phạm Việt Cường bị tuyên phạt 7 năm tù

Chiều 24/12, TAND TP Hà Nội ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên, cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Vụ án này có 28 bị cáo bị truy tố về 3 nhóm tội gồm: "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Môi giới hối lộ". Trong số này có 10 bị cáo là cựu lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND một số địa phương; 3 cựu kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát; 2 cựu chấp hành viên và công chức Cơ quan Thi hành án dân sự; 4 luật sư, nhân viên văn phòng luật sư; 9 bị cáo là lao động tự do, đương sự và người nhà bị cáo khác.

Bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) bị tuyên phạt mức án cao là 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ", do có hành vi nhận hối lộ trong 5 vụ "chạy án" với tổng số tiền 980 triệu đồng.

Bị cáo Phạm Việt Cường (giữa).

Cùng phạm tội "Nhận hối lộ", bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) và bị cáo Nguyễn Tấn Đức (cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk) cùng bị tuyên phạt 3 năm tù; bị cáo Vũ Văn Tú (cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) bị tuyên phạt 2 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga (cựu Phó trưởng Phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND cấp cao tại Đà Nẵng) 6 năm 6 tháng tù về tội "Môi giới hối lộ". Bị cáo Nga bị cáo buộc là môi giới hối lộ nhiều nhất trong toàn vụ án, với tổng số 15 vụ, thực hiện trót lọt 10 vụ, số tiền hưởng lợi bất hợp pháp 8,6 tỷ đồng . Bị cáo Nga tự nâng giá hoặc chủ động cắt xén lại tiền, hưởng lợi bất hợp pháp từ 30 triệu đồng đến 330 triệu đồng mỗi vụ.

Bị cáo Lê Phước Thạnh (cựu Kiểm sát viên cao cấp, cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng) bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù về 2 tội "Nhận hối lộ" và "Môi giới hối lộ".

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (luật sư) bị tuyên phạt 6 năm tù về 2 tội "Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ".

Các bị cáo khác tùy theo tính chất, mức độ và hành vi phạm tội mà bị tuyên hình phạt tương xứng với tội danh.

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, bình thường và tính chuẩn mực của cơ quan Nhà nước, làm thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ, công chức; tham nhũng, tiêu cực xảy ra ngay trong cơ quan tư pháp còn làm giảm hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giảm uy tín của các cơ quan thực thi pháp luật, ảnh hưởng đến sự công bằng của pháp luật, làm xói mòn niềm tin của nhân dân.

Việc đưa vụ án ra xét xử thể hiện sự kiên quyết trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, không có vùng cấm, dù bất kỳ ai, ở cương vị nào nếu vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo pháp luật.

Hành vi của các bị cáo nguy hiểm xã hội, xâm phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đến hoạt động của các cơ quan tiến hành thủ tục, ảnh hưởng uy tín, danh dự của cơ quan tư pháp...

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương.

Hội đồng xét xử sơ thẩm khi lượng hình đã xét các yếu tố giảm nhẹ cho các bị cáo như: Tham gia thiện nguyện, thành tích công tác tốt, nộp lại tiền hưởng lợi bất hợp pháp... Một số bị cáo là nhân viên làm theo chỉ đạo, phạm tội vai trò chủ yếu không hưởng lợi hoặc hưởng lợi không đáng kể được xử phạt thấp hơn các bị cáo khác.

Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra và Viện KSND tối cao nhanh chóng điều tra xác minh đối với các hành vi và người có hành vi phạm tội khác đã được tách ra, không để lọt tội phạm.

Hội đồng xét xử cũng kiến nghị Viện KSND tối cao và TAND tối cao xem xét lại các bản án, quyết định có liên quan 20 vụ việc vi phạm của các bị cáo trong vụ án này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đương sự, cũng như bảo đảm các vụ án hình sự phải được xét xử đúng người, đúng tội và không có vùng cấm.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tội "Nhận hối lộ": Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) 7 năm tù; Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) 3 năm tù; Nguyễn Tấn Đức (cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk) 3 năm tù; Vũ Văn Tú (cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) 2 năm tù.

Tội "Nhận hối lộ" và "Môi giới hối lộ": Lê Phước Thạnh (cựu Kiểm sát viên cao cấp, cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, thuộc Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng) 8 năm 6 tháng tù về 2 tội "Nhận hối lộ" và "Môi giới hối lộ", tổng hợp hình phạt.

Tội "Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ": Nguyễn Ngọc Anh (luật sư) 6 năm tù.

Tội "Đưa hối lộ": Dương Anh Sơn (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty K-Homes) 5 năm tù; Hoàng Kiến An (Luật sư) 3 năm tù ; Nguyễn Tiến Vy (bị cáo trong vụ án hình sự) 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thu Hà (bị đơn trong vụ án dân sự) 18 tháng tù; Nguyễn Xuân Hưng (cựu Chánh án TAND huyện Đắk Đoa cũ, tỉnh Gia Lai) 15 tháng tù treo; Nguyễn Tiến Dũng (bị cáo trong vụ án hình sự) 12 tháng tù; Trần Thị Thu Huyền (chị ruột bị cáo trong vụ án hình sự) 12 tháng tù treo

Tội "Môi giới hối lộ": Nguyễn Thị Nga (cựu Phó trưởng Phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND cấp cao tại Đà Nẵng) 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hữu Thanh (cựu Kiểm sát viên, cựu Phó trưởng Phòng 2 Viện KSND tỉnh Đắk Lắk) 5 năm tù; Nguyễn Huy Cẩn (cựu Phó Chánh Tòa dân sự, TAND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, cựu Thư ký Phó Chánh án TAND tối cao) 5 năm tù; Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Trưởng phòng hành chính - tư pháp, TAND cấp cao tại Đà Nẵng) 4 năm tù; Trịnh Ninh Bình (cựu Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về hình sự, hành chính, gia đình và người chưa thành niên, TAND cấp cao tại Đà Nẵng) 4 năm tù; Nguyễn Đình Bảo (luật sư) 4 năm tù; Phạm Thanh Cường (kinh doanh tự do) 3 năm tù; Trần Văn Lợi (lao động tự do) 3 năm tù; Đỗ Đăng Thủy (nhân viên lái xe Viện KSND huyện Buôn Đôn cũ, tỉnh Đắk Lắk) 3 năm tù; Võ Trường Giang (nhân viên Văn phòng luật sư Tín Nghĩa) 26 tháng tù; Tô Thành Trung (cựu Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự TP Buôn Ma Thuột cũ, tỉnh Đắk Lắk) 18 tháng tù treo; Dương Quốc Thi (kinh doanh tự do) 15 tháng tù; Ngô Văn Nam (cựu Thẩm phán TAND TP Huế cũ, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TAND khu vực 1, TP Huế) 15 tháng tù treo; Bùi Thị Phương (cựu cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh cũ, tỉnh Quảng Trị) 15 tháng tù treo; Hoàng Thị Sung (lao động tự do) bằng thời gian tạm giam, trả tự do tại tòa.