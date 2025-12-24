Bắt giữ nhóm đối tượng định 'chạy án' vụ rửa tiền hơn 60.000 tỷ đồng

Phòng CSKT Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt giữ một đối tượng về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" cùng 4 đối tượng về hành vi "đưa hối lộ, môi giới hối lộ" nhằm "chạy án" cho một bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ mà Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đang điều tra.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giữ gồm Đàm Hồng Hùng (trú TP.HCM) về tội đưa hối lộ); Nguyễn Tá Hiến (trú TP.HCM) và Hoàng Văn Dũng (trú TP Đà Nẵng); Lưu Trần Hiến (trú tỉnh Hà Tĩnh) cùng về tội môi giới hối lộ, Trần Thế Anh (trú TP Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định nhóm 4 đối tượng đầu tiên đã cùng nhau cấu kết, chi hơn 1 tỷ đồng để "chạy án" cho một đối tượng bị khởi tố trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng mà Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng.

Tuy nhiên, nhóm đối tượng này đã bị Trần Thế Anh lợi dụng, đã đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều mối quan hệ có thể "can thiệp", "tác động" Cơ quan điều tra giải quyết vụ án theo hướng có lợi cho bị can để nhận tiền rồi chiếm đoạt.

Với quyết tâm không để các đối tượng trục lợi, làm xấu hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế lập chuyên án đấu tranh, sử dụng khéo léo, linh hoạt nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác minh.

Ngày 23/12, Ban chuyên án đã quyết định phá án, bắt giữ các đối tượng cùng số tang vật trên, thu giữ đầy đủ tài liệu, tang vật chứng minh hành vi vi phạm của các đối tượng. Trước các bằng chứng thuyết phục, các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng đang mở rộng điều tra để xử lý nghiêm trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan.