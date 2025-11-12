Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cứu người kẹt trong ca bin xe tải nát bét trên dốc Cun

  • Thứ tư, 12/11/2025 07:01 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Chiều 11/11, trên Quốc lộ 6, đoạn qua dốc Cun thuộc địa phận phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người mắc kẹt trong cabin.

Cabin xe tai nat bet anh 1

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ dùng phương tiện chuyên dụng cắt cabin cứu nạn nhân.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 16h ngày 11/11, tại Km78+700 Quốc lộ 6, đoạn qua dốc Cun, phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người bị mắc kẹt trong cabin xe tải.

Xe tải mang biển kiểm soát 26C-144.33, chở hàng do anh Quách Văn Tiến (SN 1985, trú tại xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, lưu thông theo hướng Sơn La – Hà Nội. Khi đến dốc Cun, xe bị mất phanh, lao vào taluy dương, khiến đầu xe biến dạng mạnh và lật nghiêng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người. Lái xe và chủ hàng may mắn thoát ra ngoài, còn một người ngồi ghế phụ bị mắc kẹt trong cabin.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ.

Cabin xe tai nat bet anh 2

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đưa nạn nhân ra khỏi cabin xe tai nạn.

Bằng tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, sau khoảng 20 phút, lực lượng đã giải cứu thành công nạn nhân mắc kẹt, bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu an toàn tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Dốc Cun là một trong những điểm đen giao thông trên tuyến Quốc lộ 6, có độ dốc lớn, nhiều khúc cua nguy hiểm. Lực lượng chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần kiểm tra kỹ thuật xe, chú ý tốc độ và quan sát kỹ khi lưu thông qua khu vực này.

Ôtô nát bươm sau tai nạn, tài xế thoát chết thần kỳ

Sau tai nạn liên hoàn với xe tải và ôtô đầu kéo, chiếc Kia Morning bị vò nát, khoảnh khắc tài xế tự chui ra từ chiếc xe bẹp dúm khiến nhiều người kinh ngạc.

10:40 8/11/2025

Va chạm xe tải ở TP.HCM, cô gái tử vong tại chỗ

Cú tông cực mạnh khiến xe máy cùng đôi nam nữ văng xa hơn chục mét. Cô gái tử vong tại chỗ, còn nam thanh niên bị thương nặng nằm trên vỉa hè và được người dân đưa đi cấp cứu.

10:16 31/10/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/cuu-nguoi-mac-ket-trong-ca-bin-xe-tai-gap-tai-nan-tren-doc-cun-post1795403.tpo

Viết Hà/Tiền Phong

Cabin xe tải nát bét Xe tải Xe tải nát bét Dốc Cun Cứu người Tài xế

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý