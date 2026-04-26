Cứu người đàn ông đột ngột ngưng tim khi đang chơi pickleball

Một người đàn ông ngoài 50 tuổi bất ngờ ngưng tuần hoàn khi đang chơi pickleball tại Đà Nẵng, nhưng đã được cứu sống nhờ được hồi sinh tim phổi kịp thời ngay tại sân.

Bác sĩ Huy (áo xanh) chạy đến cứu người. Ảnh chụp màn hình.

Khoảng 17h40 ngày 25/4, bác sĩ chuyên khoa I Lê Quang Huy, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng, đã trực tiếp cấp cứu một trường hợp ngưng tuần hoàn xảy ra tại sân thể thao trên địa bàn thành phố.

Khi tiếp cận, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng mất ý thức, tím tái, mạch khó bắt - dấu hiệu điển hình của ngừng tuần hoàn. Nhận định đây là tình huống nguy kịch, bác sĩ lập tức khai thông đường thở và tiến hành ép tim ngoài lồng ngực.

Sau khoảng 5 phút thực hiện hồi sinh tim phổi liên tục, bệnh nhân dần có nhịp tim trở lại. Ngay sau đó, lực lượng cấp cứu 115 tiếp nhận và nhanh chóng chuyển người bệnh đến bệnh viện để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Theo TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, trong các trường hợp ngừng tuần hoàn, "thời gian vàng" để can thiệp chỉ tính bằng phút. Việc sơ cứu và hồi sinh tim phổi đúng cách ngay tại hiện trường đóng vai trò quyết định đến khả năng sống sót của người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Đường, khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, cho biết các môn thể thao như pickleball có cường độ cao, nhiều pha tăng tốc và đổi hướng đột ngột, khiến tim phải hoạt động mạnh trong thời gian ngắn. Điều này có thể làm khởi phát cơn nhồi máu cơ tim ở những người vốn đã có yếu tố nguy cơ.

Theo bác sĩ, tình trạng ngừng tim đột ngột khi chơi thể thao có thể xảy ra ở cả những người đã được chẩn đoán bệnh tim mạch lẫn những trường hợp bệnh chưa được phát hiện. Thậm chí, một số người không có tiền sử bệnh tim vẫn có thể đột tử do rối loạn nhịp nguy hiểm như rung thất, hoặc do va chạm mạnh vào vùng ngực.

Để phòng ngừa, mỗi người cần chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch. Việc tập luyện cũng cần có kế hoạch phù hợp với thể trạng, tránh gắng sức quá mức. Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát căng thẳng và xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng rất quan trọng.

Bác sĩ Đường cũng khuyến cáo khi xuất hiện các triệu chứng như đau tức ngực trái (có thể lan lên vai hoặc cánh tay trái), kèm theo khó thở, vã mồ hôi và không giảm khi nghỉ ngơi, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.