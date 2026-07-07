'Cửu huyền thất tổ' là những đời tổ nào?

Không đơn thuần là cách gọi tổ tiên, "cửu huyền thất tổ" còn ẩn chứa nhiều lớp nghĩa. Học giả An Chi đã đưa ra ba cách lý giải về thành ngữ này.

"Cửu huyền thất tổ" là cụm từ quen thuộc trong đời sống tín ngưỡng của người Việt, thường được nhắc đến khi thờ cúng tổ tiên. Tuy nhiên, theo học giả An Chi trong Chuyện đông Chuyện Tây, đây cũng là một trong những thành ngữ gây nhiều tranh luận vì ngay cả các từ điển Hán ngữ quan trọng cũng không ghi nhận đầy đủ cụm từ này.

Trong bài viết tìm hiểu về nguồn gốc thành ngữ này, An Chi cho biết những bộ từ điển lớn như Từ nguyên, Từ hải, Hiện đại Hán ngữ từ điển hay Trung văn đại từ điển đều không giải thích "cửu huyền thất tổ" như một thành ngữ hoàn chỉnh. Một số từ điển tiếng Việt lại diễn giải đây là "tổ tiên chín đời", hoặc "ông bà bảy đời, chín đời" nhưng theo ông, cách hiểu này còn nhiều điểm chưa hợp lý.

Lý do nằm ở chữ "huyền". Trong tiếng Hán, "huyền" có một nghĩa được dùng như cách gọi tắt của huyền tôn, tức đời cháu thứ tư sau con, cháu và chắt. Nói cách khác, "huyền" mang nghĩa "chút", thuộc hàng hậu duệ chứ không chỉ tổ tiên. Vì vậy, nếu hiểu "cửu huyền" là "tổ tiên chín đời" thì không phù hợp với nghĩa gốc của chữ Hán.

Từ việc phân tích từng thành tố, An Chi đưa ra ba cách hiểu về thành ngữ này. Cách hiểu đầu tiên xem "cửu huyền" là các vị tôn tiên trong Đạo giáo, còn "thất tổ" là các vị tổ của Phật giáo. Cách hiểu thứ hai xem "cửu huyền" mang nghĩa "chín tầng trời", còn "thất tổ" là bảy đời ông bà. Theo đó, cụm từ được hiểu là "bảy đời tổ tiên ở chín tầng trời".

Đây cũng là cách giải thích mà An Chi cho là phù hợp nhất với tục thờ cúng của người Việt. Theo quan niệm dân gian, ông bà sau khi qua đời sẽ về cõi tiên hoặc cõi trời. Vì vậy, "cửu huyền thất tổ" không nhằm đếm số đời tổ tiên mà là cách gọi trang trọng dành cho những bậc tiền nhân đã khuất.

Ông cũng đưa ra một cách hiểu khác dựa trên lối chơi chữ của Hán văn. Trong phổ hệ chín đời gồm cao tổ, tằng tổ, tổ, phụ, bản thân, con, cháu, chắt và chút, thì người ở đời thứ chín là huyền tôn, còn người ở đời thứ bảy đã là tổ của huyền tôn. Từ đó hình thành cách nói "cửu huyền, thất tổ".

Tóm lại, nhà nghiên cứu kết luận: "Cách hiểu có liên quan đến việc thờ phụng cửu huyền thất tổ tất nhiên phải là cách thứ hai: đó là bảy đời ông bà ở trên (chín tầng) trời. Dân gian thường vẫn quan niệm và nhất là ước nguyện rằng ông bà của mình khi chết thì được lên tiên, lên cõi trên, nghĩa là lên trời. [...] Chỉ có hiểu như thế thì mới hợp lý chứ cửu huyền dứt khoát không thể là tổ tiên của chín đời được".