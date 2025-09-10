Cựu HLV MU đi xe băng qua sân, CĐV ngơ ngác

Trong một tình huống hết sức kỳ lạ, Ralf Rangnick lái xe đạp điện băng ngang sân để đi vào đường hầm trong trận vòng loại World Cup 2026 của tuyển Áo.

Các CĐV ngơ ngác khi thấy HLV của Áo đi xe vào sân.

Khi đó, cựu HLV Manchester United dẫn dắt tuyển Áo đối đầu Bosnia & Herzegovina trong trận vòng loại World Cup 2026. Rangnick bị bắt gặp phóng xe qua thảm cỏ sân Stadion Bilino Polje ngay giờ nghỉ giữa hiệp.

Hình ảnh cho thấy ông vượt qua tất cả cầu thủ rồi mới xuống xe ngay trước cửa hầm. Trong khi đó, HLV Bosnia – Sergej Barbarez – vẫn đi bộ bình thản và vỗ tay chào khán giả nhà.

Nguyên nhân của cảnh tượng có phần kỳ khôi này là bởi Rangnick vừa phải trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp ở mắt cá chân hồi mùa hè. Ca mổ đầu tiên thành công, nhưng sau đó ông bị nhiễm trùng và phải nhập viện trở lại để thực hiện thêm hai lần can thiệp nữa. Hậu quả khiến chiến lược gia người Đức vẫn còn đau, phải hạn chế tối đa việc đi lại.

Rangnick thong dong đạp xe qua sân cỏ.

Dẫu vậy, ông đã có thể mỉm cười sau trận đấu, khi tuyển Áo giành chiến thắng 2-1. Marcel Sabitzer, cựu cầu thủ từng khoác áo MU theo dạng cho mượn, ghi bàn mở tỷ số chỉ một phút trước khi Edin Dzeko gỡ hòa. Tới phút 65, Konrad Laimer ấn định bàn thắng quyết định cho đội khách.

Kết quả này giúp Áo có 12 điểm, chỉ xếp sau Bosnia do kém hiệu số nhưng lại thi đấu ít hơn một trận. Trong hành trình vòng loại World Cup, tuyển Áo còn bốn trận phía trước. Họ sẽ gặp San Marino ngày 9/10, sau đó làm khách Romania ba ngày sau. Hai trận cuối cùng lần lượt gặp Síp và tái đấu Bosnia.

Rangnick từng dẫn dắt MU với tư cách HLV tạm quyền trong nửa cuối mùa giải 2021/22. Trong 29 trận cầm quân, ông giành 11 chiến thắng và thua 8 lần trước khi chia tay đội chủ sân Old Trafford năm 2022 để tiếp quản ghế HLV trưởng đội tuyển Áo.