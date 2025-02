Cựu giám đốc MU sắp có việc mới

Woodward rời Old Trafford vào tháng 2/2022 sau 9 năm gắn bó với "Quỷ đỏ". Sau một thời gian rời xa bóng đá, ông trở lại tham gia Hội đồng Quản trị của Bloomsbury Football Foundation - một tổ chức bóng đá từ thiện chuyên hỗ trợ thanh thiếu niên hoàn cảnh, vào năm ngoái.

Tuy nhiên, Woodward có thể sớm đảm nhận một vai trò lớn hơn khi nhận được đề nghị gia nhập Eagle Football Holdings với tư cách giám đốc. Theo Sky News, công ty này đang chuẩn bị lên sàn chứng khoán Mỹ và dự kiến sẽ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu (IPO) trong vòng 2 tuần tới.

Eagle Football Holdings do doanh nhân người Mỹ John Textor kiểm soát, hiện sở hữu 45% cổ phần của Crystal Palace tại Ngoại Hạng Anh. Công ty này từng tìm cách bán số cổ phần trên nhưng có thể sẽ thay đổi quyết định vì thành tích tốt gần đây của CLB. Ngoài ra, Eagle Football cũng nắm giữ một phần sở hữu Lyon tại Ligue 1.

Woodward gia nhập MU năm 2005 khi đóng vai trò quan trọng trong thương vụ gia đình Glazer thâu tóm CLB. Năm 2013, khi David Gill rời vị trí CEO, Woodward chính thức đảm nhận vai trò Phó chủ tịch điều hành.

Trong nhiệm kỳ của mình, Woodward giúp MU tăng gấp 3 lần giá trị thương mại, dù cá nhân nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ vì các quyết định chuyển nhượng và chiến lược bóng đá.

Việc ông có chính thức gia nhập Eagle Football hay không vẫn còn phải chờ, nhưng nếu thương vụ thành công, đây sẽ là một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Ed Woodward.

