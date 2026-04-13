Cựu giám đốc Công ty Tân Tân cùng vợ và em trai lãnh án

Ông Trần Quốc Tân (cựu giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân) lãnh 3 năm 9 tháng tù về 2 tội danh.

Ngày 13/4, sau thời gian nghị án kéo dài, HĐXX TAND khu vực 16 - TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Tân (cựu giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân) 2 năm 6 tháng tù về tội trốn thuế; 1 năm 3 tháng tù về tội không chấp hành án tổng hợp hình phạt là 3 năm 9 tháng tù.

Các bị cáo Trần Quốc Tuấn (em trai) và Châu Ngọc Phụng (vợ) đều bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội không chấp hành án.

Cựu giám đốc Công ty Tân Tân (áo xanh) cùng vợ và em trai tại tòa. Ảnh: Hữu Đăng.

Cáo trạng xác định tháng 7/2011, ông Trần Quốc Tân làm hợp đồng cho bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ TP.HCM) 3.666.666 cổ phần của cá nhân trong Công ty Cổ phần Tân Tân với giá 36,6 tỷ đồng . Công ty đã cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh.

Sau đó bà Thanh nhiều lần yêu cầu HĐQT triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, các báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động của nhưng ông Tân không thực hiện.

Đến tháng 11/2015, bà Thanh gửi đơn kiện đến TAND tỉnh Bình Dương. Đến ngày 27/9/2018, TAND tỉnh Bình Dương đã có bản án tuyên buộc công ty này phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông để bầu lại thành viên HĐQT theo đúng quy định pháp luật; buộc Công ty Cổ phần Tân Tân cho bà Thanh được xem sổ Biên bản, nghị quyết của HĐQT, báo cáo giữa năm và hàng năm.

Tuy nhiên, các thành viên HĐQT vẫn không chấp hành. Sau đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã có công văn kiến nghị khởi tố ông Tân, Tuấn và bà Phụng về hành vi không chấp hành án.

Ngoài ra, 3 bị cáo có hành vi cho thuê nhà xưởng và kho thuộc Công ty Cổ phần Tân Tân, phát sinh doanh thu nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai, không báo cáo thuế từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2022, với số tiền trốn thuế khoảng 1,9 tỷ đồng .

Đồng thời, Công ty Cổ phần Tân Tân đã bán hàng hóa, nguyên vật liệu và thu phí gia công trong năm 2014, có xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT, nhưng không ghi chép vào sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, dẫn đến số thuế trốn khoảng 1,5 tỷ đồng . Tổng số tiền trốn thuế được xác định là khoảng 3,4 tỷ đồng , đã đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế.