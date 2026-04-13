Khởi tố đối tượng gây rối trật tự công cộng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một trường hợp có hành vi gây rối trật tự công cộng, cản trở hoạt động của cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vi phạm hành chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Xuân Khoát (SN 1964, trú tại tiểu khu 1, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Đối tượng Hoàng Xuân Khoát.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 2/3, Hoàng Xuân Khoát đến Cụm 10 Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ để giải quyết vi phạm hành chính về hành vi điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép.

Trong quá trình làm việc, lợi dụng việc được tiếp cận hồ sơ, Hoàng Xuân Khoát đã tự ý cầm hồ sơ vi phạm mang ra ôtô cá nhân biển kiểm soát 26A-114.99 nhãn hiệu Mercedes GLA 50, sau đó khóa cửa xe và không hợp tác với lực lượng chức năng.

Mặc dù đã được cán bộ, chỉ huy đơn vị nhiều lần tuyên truyền, vận động, yêu cầu trả lại hồ sơ để tiếp tục xử lý theo quy định, Hoàng Xuân Khoát không chấp hành. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, Hoàng Xuân Khoát điều khiển ôtô đỗ chắn ngang cổng đơn vị, gây cản trở hoạt động bình thường của lực lượng chức năng. Tình trạng này kéo dài đến 17h15 cùng ngày, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Hoàng Xuân Khoát đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, đủ yếu tố cấu thành tội "gây rối trật tự công cộng" theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.