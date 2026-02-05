Cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng chiếm đoạt trên 5 tỷ đã ra đầu thú

Trước đó, khoảng tháng 6/2022, Sang là giám đốc một ngân hàng thương mại cổ phần có chi nhanh tại khu vực huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (cũ), có vay mượn tiền của nhiều người với số tiền trên 5 tỷ đồng.
Số tiền vay mượn được Sang sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến hạn, không có khả năng chi trả tiền cho những người bị hại nên Sang xin nghỉ việc và bỏ đi khỏi địa phương.
Đối tượng Ngô Minh Sang.
Sau khi cơ quan Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Sang, nhưng Sang đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 16/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang) ra quyết định truy nã đối với Sang về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Sau thời gian tập trung lực lượng xác minh và tuyên truyền, vận động đối tượng ra đầu thú; biết không thể tiếp tục lẩn trốn, Sang đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
