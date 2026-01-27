Cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk bị truy tố lần 2 trong vụ Việt Á

Sau khi lãnh án 3 năm tù trong vụ án liên quan Công ty Việt Á, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (CDC Đắk Lắk) sắp bị xét xử trong vụ án khác với các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản".

Ngày 27/1, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can liên quan sai phạm trong việc đấu thầu, mua sắm kit test xét nghiệm Covid-19 của Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Theo cáo trạng, các bị can bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Trịnh Quang Trí (SN 1972, cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk) và Đặng Minh Tuyết (SN 1977, cựu Phó Khoa xét nghiệm CDC Đắk Lắk).

Cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk Trịnh Quang Trí khi mới bị bắt.

Cùng bị truy tố về tội "Tham ô tài sản" có các bị can: Phan Quốc Việt (SN 1980, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á), Trần Thị Nguyên Hằng (SN 1981, nhân viên Khoa xét nghiệm CDC Đắk Lắk), Đinh Lê Lê Na (SN 1991, nhân viên kinh doanh của Công ty Việt Á tại Đắk Lắk và Tây Nguyên) cùng 5 bị can khác gồm: Trần Thị Hồng, Phan Tôn Noel Thảo, Lê Thị Nguyệt Hà, Nguyễn Hoàng Dạ Thảo và Lê Thị Nguyệt Hà là cán bộ CDC Đắk Lắk hoặc kế toán, thủ quỹ, nhân viên… của các công ty dược liên quan vụ án.

Các bị can Trần Huyền Phú An (SN 1991, cựu Giám đốc Công ty TNHH Khoa học An Việt (Công ty An Việt) và Đỗ Hữu Nghị (SN 1960, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế (Công ty Dược phẩm Huế) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản".

Quá trình điều tra xác định, giai đoạn 2020-2021, để phục vụ công tác xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19, Trịnh Quang Trí đã chỉ đạo cấp dưới Đặng Minh Tuyết (lúc đó là Phó Khoa xét nghiệm) và Trần Thị Nguyên Hằng (nhân viên Khoa xét nghiệm) trao đổi với Đinh Lê Lê Na để tạm ứng sinh phẩm, hóa chất, vật tư trước và hợp thức hóa thủ tục thanh toán sau.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đến các bị can trong vụ án.

Đinh Lê Lê Na sau đó hỏi ý kiến của Phan Quốc Việt về việc cho CDC Đắk Lắk mượn hàng và được Việt đồng ý. Theo hướng dẫn của Đinh Lê Lê Na, Trần Thị Nguyên Hằng và Đặng Minh Tuyết đã soạn thảo các công văn mượn hàng gửi Công ty An Việt, Công ty Dược phẩm Huế và Công ty Việt Á để Trịnh Quang Trí hoặc Lê Phúc (Phó Giám đốc CDC Đắk Lắk) ký.

Trong đó, CDC Đắk Lắk cam kết hoàn thiện hợp đồng và các thủ tục cần thiết để thanh toán tiền theo giá tại thời điểm mượn hàng. Sau khi mượn hàng CDC Đắk Lắk đã hoàn thiện, hợp thức hóa hồ sơ để thanh toán cho Công ty An Việt, Công ty Dược phẩm Huế, Công ty Việt Á bằng hình thức đầu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu rút gọn.

Trong năm 2020-2021, các cá nhân liên quan tại CDC Đắk Lắk đã lập, ký duyệt, hợp thức hóa hồ sơ 6 gói thầu vào 6 đợt khác nhau. Trong đó, CDC Đắk Lắk đã thanh toán 4 gói thầu (gói thầu số 1 đến số 4) cho các công ty liên quan với số tiền hơn 13 tỷ đồng . Riêng 2 gói thầu còn lại chưa ký kết hợp đồng và chưa thanh toán (gói thầu số 5 và 6).

Vẫn theo cáo trạng, kit test xét nghiệm COVID-19 trong các gói thầu liên quan vụ án có giá trị từ gần 400.000 đồng đến hơn 500.000 đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định, thực tế kit test xét nghiệm Covid-19 chỉ có giá hơn 143.000 đồng/test. Vì vậy, hành vi vi phạm quy định về đấu thầu trong vụ án này gây thiệt hại hơn 6,8 tỷ đồng . Đối với 4 gói thầu đã quyết toán, Phan Quốc Việt đã quyết định duyệt chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng ở từng gói thầu cho các cá nhân liên quan.

Một số bị can trong vụ án.

Trong đó, gói thầu số 1 có trị giá hơn 930 triệu đồng, Công ty An Việt đã chuyển khoản số tiền chiết khấu hơn 176 triệu đồng cho Đinh Lê Lê Na để chi cho các cá nhân thuộc CDC Đắk Lắk.

Đối với gói thầu số 2 và 3, sau khi CDC Đắk Lắk thanh toán hơn 3,3 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Dược phẩm Huế, công ty này đã chuyển khoản số tiền chiết khấu gần 1 tỷ đồng cho Đinh Lê Lê Na để chi cho CDC Đắk Lắk.

Còn ở gói thầu số 4 có giá trị gần 7 tỷ đồng , Công ty Việt Á đã chuyển số tiền chiết khấu hơn 1,5 tỷ đồng cho Đinh Lê Lê Na để chi cho CDC Đắk Lắk. Tổng số tiền chiết khấu trong cả 4 gói thầu chuyển vào tài khoản của Đinh Lê Lê Na là hơn 2,6 tỷ đồng .

Đối với nhóm tội "Tham ô tài sản", cáo trạng xác định trong giai đoạn CDC Đắk Lắk đang mượn hàng của các công ty dược, Trần Thị Nguyên Hằng đã trao đổi với Đinh Lê Lê Na về việc làm hàng khống để chiếm đoạt tiền. Theo đó, mỗi khi CDC Đắk Lắk có công văn mượn hàng, Hằng trao đổi với Na để thống nhất số lượng hàng thực giao, hàng khống và cách thức làm hàng khống để chia nhau tiền hàng.

Trong các thủ đoạn làm hàng khống, Trần Thị Nguyên Hằng đã lén lút đưa 54 bộ kit test Covid-19 (mỗi bộ 96 test) từ CDC Đắk Lắk ra cửa hàng Tân Thành. Sau đó, cửa hàng này giao ngược lại cho CDC Đắk Lắk.

Cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai bị can Đinh Lê Lê Na.

Cáo trạng xác định Phan Quốc Việt đã đồng ý và "tạo điều kiện" cho Trần Thị Nguyên Hằng cũng như Đinh Lê Lê Na giao hàng khống trong cả 4 gói thầu nêu trên, nên là đồng phạm với Hằng và Na. Tổng giá trị hàng khống trong cả 4 gói thầu của CDC Đắk Lắk được xác định có giá trị hơn 1,5 tỷ đồng , đây cũng là số tiền gây thiệt hại đối với ngân sách Nhà nước. Trong đó, các bị can Trần Thị Nguyên Hằng và Đinh Lê Lê Na chiếm đoạt hơn 825 triệu đồng.

Đối với tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", cáo trạng xác định trong các năm 2020-2021, Trịnh Quang Trí giao nhiệm vụ cho Khoa Xét nghiệm thực hiện việc nhận hàng tạm ứng của các công ty dược là không đúng theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của khoa này.

Ngoài ra, bị can Trí cũng không chỉ đạo về việc theo dõi, quản lý chặt chẽ đối với việc tiếp nhận và sử dụng hàng tạm ứng tại Khoa Xét nghiệm. Khi cấp dưới trình ký các thủ tục nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, bị can Trí không kiểm tra các chứng từ liên quan đến việc giao nhận hàng giữa các công ty và CDC Đắk Lắk.

Bị can Trịnh Quang Trí đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của bản thân, buông lỏng quản lý, dẫn đến việc nhân viên cấp dưới là Trần Thị Nguyên Hằng cấu kết với Đinh Lê Lê Na chiếm đoạt số tiền hơn 825 triệu đồng của CDC Đắk Lắk, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng .

Còn bị can Đặng Minh Tuyết, với vai trò là Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Xét nghiệm CDC Đắk Lắk, đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình được phân công, buông lỏng quản lý, không chỉ đạo việc quản lý chặt chẽ tài sản tại khoa. Hậu quả, nhân viên cấp dưới là Trần Thị Nguyên Hằng cấu kết với Đinh Lê Lê Na chiếm đoạt số tiền 825 triệu đồng của CDC Đắk Lắk, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng .

Trong quá trình điều tra vụ án, các bị can đã nộp hơn 1,5 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại về ngân sách Nhà nước. Cụ thể, bà Hồ Thị Thanh Thủy (vợ bị can Phan Quốc Việt) nộp khắc phục chung cho bị can Việt và các bị can khác 791 triệu đồng. Bị can Trần Thị Nguyên Hằng nộp hơn 713 triệu đồng (nộp trong giai đoạn 1 của vụ án).

Các bị can khác là Trịnh Quang Trí, Đặng Minh Tuyết, Lê Thị Nguyệt Hà mỗi người nộp 10 triệu đồng. Các bị can Phan Thị Thanh Huyền, Đỗ Hữu Nghị, Nguyễn Hoàng Dạ Thảo Trần Huyền Phú An, Đinh Lê Lê Na, Phan Tôn Noel Thảo mỗi người nộp 3 triệu đồng. Bị can Trần Thị Hồng nộp 2 triệu đồng.

Ở giai đoạn một của vụ án, ngày 5/8/2024, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Trịnh Quang Trí mức án 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Cùng tội danh, bị cáo Trần Thị Nguyên Hằng bị phạt 5 năm tù, bị cáo Trần Thanh Mỹ bị phạt 4 năm tù, bị cáo Đặng Minh Tuyết bị phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Những bị cáo này đều là thuộc cấp của bị cáo Trí. Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt bị cáo Đinh Lê Lê Na mức án 2 năm 9 tháng tù về cùng tội danh.