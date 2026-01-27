Triệt phá 'xưởng' dùng 500 tấn hóa chất độc hại ngâm 3.000 tấn thịt ốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng CSKT) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường để điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh về mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm dịp Tết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh mạnh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thực phẩm. Qua đó, đơn vị triệt phá một đường dây sơ chế, tiêu thụ thịt ốc bươu ngâm hóa chất công nghiệp với quy mô đặc biệt lớn, gây bức xúc dư luận.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra một cơ sở sơ chế thực phẩm không biển hiệu tại số 60 Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông. Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện và tạm giữ hơn 3 tấn thịt ốc bươu đã qua sơ chế, toàn bộ được ngâm trong dung dịch hóa chất Natri Silicate (thường gọi là "thủy tinh lỏng"). Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 1.575 kg hóa chất Natri Silicate được cất giấu để phục vụ việc ngâm ốc.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố đối tượng.

Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM xác định tất cả mẫu thịt ốc đều chứa Natri Silicate, hóa chất công nghiệp dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng, tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Đây là chất có tính kiềm mạnh, có thể gây tổn thương hệ tiêu hóa, kích ứng da, mắt và tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Huỳnh Văn Trường (SN 1979, thường trú TP Cần Thơ) đã khai nhận toàn bộ hành vi. Theo đó, từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Trường tổ chức ngâm ốc bươu bằng hóa chất với quy mô cực lớn, đã sử dụng khoảng 500 tấn Natri Silicate để xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ trong nhiều năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Hành vi này thể hiện sự coi thường pháp luật, bất chấp sức khỏe, tính mạng người dân.

Hiện trường xưởng ngâm ốc bằng hóa chất bán ra thị trường quy mô lớn.

Hiện vụ án được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc tiêu thụ số ốc bươu nhiễm hóa chất ra thị trường; đồng thời xem xét, xử lý nghiêm hành vi mua bán, cung cấp hóa chất sai quy định, không đúng đối tượng. Vụ việc là minh chứng rõ nét, đồng thời là lời cảnh báo mạnh mẽ: mọi hành vi xâm hại sức khỏe cộng đồng, dù tinh vi, kéo dài, đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh.

Hiện trường xưởng ngâm ốc bằng hóa chất bán ra thị trường quy mô lớn.

Công an TP.HCM khuyến cáo: Khi phát hiện hoặc nghi ngờ các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm, người dân cần kịp thời thông báo cho Công an nơi gần nhất hoặc trực tiếp cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM để được tiếp nhận, xử lý theo quy định, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.