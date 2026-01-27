Phá vụ vận chuyển trái phép 165 kg pháo hoa nổ qua biên giới

Do thường xuyên sang Trung Quốc để vận chuyển hàng cho công ty, khoảng tháng 12/2025, Dân đã nảy sinh ý định mua pháo hoa nổ tại Trung Quốc và vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời.

Ngày 27/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết phối hợp với các lực lượng công an, hải quan phá vụ án vận chuyển pháo hoa nổ trái phép xuyên biên giới.

Cụ thể, vào hồi 17h30 ngày 26/1, tại khu vực bãi chờ nhập cảnh thuộc Cửa khẩu Bắc Luân 2, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái chủ trì, phối hợp cùng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh), Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Chi cục Hải quan khu vực VIII, phát hiện xe đầu kéo mang biển kiểm soát 14C-277.77, kéo theo rơmoóc biển kiểm soát 14R-004.34, bên trên có container số hiệu KKFU9040682 kẹp chì niêm phong bằng nhựa số CFW27766, do Nguyễn Văn Dân (sinh năm 1983, trú tại thôn 19 Yên Định, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, vận chuyển 165 kg pháo hoa nổ trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam.

Đối tượng bị bắt giữ khi chưa kịp làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện, dưới gầm giường bên trong khoang lái của cabin xe đầu kéo có 9 khối hình hộp vuông, đều có kích thước khoảng 18x18x15 cm; tại lốp xe dự phòng phía sau cabin có 6 khối hình hộp vuông, đều có kích thước khoảng 18x18x15 cm; tại ô chống nóng của cabin phát hiện 10 khối hình hộp vuông, đều có kích thước khoảng 18x18x15 cm và 30 khối hình hộp vuông, đều có kích thước khoảng 25x25x15 cm. Các khối hình hộp vuông bên ngoài in hoa văn và chữ nước ngoài, đều được bọc trong các túi nylon.

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Dân khai nhận toàn bộ 55 khối hình hộp vuông (tổng khối lượng khoảng 165 kg) trên là pháo hoa nổ, do Dân mua tại Trung Quốc với số tiền hơn 25 triệu đồng, vận chuyển về Việt Nam với mục đích bán kiếm lời.

Nguyễn Văn Dân còn khai nhận từ tháng 7/2025 đến nay, Dân làm lái xe container thuê cho Công ty Hải Dương MC (địa chỉ tại phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh). Hàng hóa mà Dân thường vận chuyển cho công ty này là linh kiện phụ tùng ôtô được nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Do thường xuyên sang Trung Quốc để vận chuyển hàng cho công ty nên khoảng tháng 12/2025, Dân đã nảy sinh ý định mua pháo hoa nổ tại Trung Quốc và vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời.

Tổ công tác đã đưa Nguyễn Văn Dân cùng toàn bộ tang vật, phương tiện về trụ sở để lập biên bản bắt người phạm tội quả tang theo quy định.

Lực lượng chức năng tiến hành phân loại tội phạm cùng với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6, tỉnh Quảng Ninh, sau đó bàn giao vụ việc cho cơ quan Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.