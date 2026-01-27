Vụ Công ty LanQ: Hối lộ hàng chục tỷ đồng để đưa thuốc vào bệnh viện

Đây là vụ án tham nhũng trong lĩnh vực y tế, BHXH xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc đến Nam, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, hoạt động tội phạm kéo dài từ năm 2015 đến nay.

Sáng 27/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc và 22 bị cáo khác trong vụ án "Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ cùng hàng loạt cơ sở y tế, địa phương.

Đây là vụ án tham nhũng trong lĩnh vực y tế, bảo hiểm xã hội xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc đến Nam, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, hoạt động tội phạm kéo dài từ năm 2015 đến nay.

23 bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Mạnh Quyền (SN 1962, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ), Phạm Văn Cách (SN 1967, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sơn Lâm), Lê Văn Tình (SN 1984, cựu Phó giám đốc Công ty cổ phần Dược Sơn Lâm).

Nguyễn Thúy Kim (SN 1972, cựu Kế toán trưởng Công ty LanQ), Tống Viết Phải (SN 1959, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng), Huỳnh Nguyễn Lộc (SN 1981, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM), Phạm Văn Chuân (SN 1967, cựu nhân viên Viện Y dược học dân tộc TP.HCM);

Trương Thị Thu Hương (SN 1970, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên), Đinh Thị Mộng Thanh (SN 1964, cựu Phó giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thị Hiệu (SN 1966, cựu Trưởng Phòng tài chính kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh);

Nguyễn Văn Trịnh (SN 1964, cựu Phó giám đốc Bệnh viên Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch, tỉnh Lâm Đồng), Võ Thị Kim Loan (SN 1966, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre cũ), Thân Đức Lại (SN 1961, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cũ);

Nguyễn Duy Thanh (SN 1986, cựu Phó trưởng Khoa Dược, Trung tâm y tế thị xã Mỹ Hào cũ, tỉnh Hưng Yên), Quách Thị Lịch (SN 1964, cựu Trưởng Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Hưng Yên), Vũ Thị Ngát (SN 1966, cựu Giám đốc Trung tâm y tế huyện Khoái Châu cũ, tỉnh Hưng Yên);

Nguyễn Thị Thúy Bình (SN 1976, cựu Phó trưởng Phòng Tổ chức, hành chính, tài chính, kiêm Kế toán trưởng Trung tâm y tế huyện Khoái Châu cũ, tỉnh Hưng Yên), Vũ Đức Thắng (SN 1978, cựu Trưởng Khoa Dược, Trung tâm y tế huyện Kim Động cũ, tỉnh Hưng Yên);

Nguyễn Văn Trung (SN 1960, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), Cao Hữu Hạng (SN 1972, cựu Trưởng Phòng nghiệp vụ, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh);

Võ Hùng Mạnh (SN 1969, cựu Trưởng Khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định cũ), Lê Phước Nin (SN 1963, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định cũ), Huỳnh Tiến Dũng (SN 1980, cựu Phó trưởng Khoa Dược phụ trách, Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum cũ).

Trong đó, 3 bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, Phạm Văn Cách, Lê Văn Tình bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về 2 tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (theo quy định tại Điều 174 - Bộ luật Hình sự) và "Đưa hối lộ" (theo quy định tại Điều 364 - Bộ luật Hình sự).

Bị cáo Nguyễn Thúy Kim bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Tống Viết Phải bị truy tố về tội "Đưa hối lộ".

18 bị cáo còn lại cùng bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" (theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự).

Trong số 23 bị cáo, có 11 bị cáo bị tạm giam, 12 bị cáo được tại ngoại. Hơn 30 luật sư đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo tại phiên tòa. Ngoài ra, tại phiên tòa, Hội đồng xét xử còn triệu tập nhiều cá nhân, tổ chức khác với tư cách là người liên quan.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty LanQ, Nguyễn Mạnh Quyền đã có hành vi chủ mưu, cấu kết với bị cáo Phạm Văn Cách (khi đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sơn Lâm) dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân tham gia khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Mặt khác, để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã chỉ đạo Nguyễn Thúy Kim (cựu Kế toán trưởng Công ty LanQ) nhiều lần đưa tiền cho Thân Đức Lại (khi đó là Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang) với tổng số tiền 700 triệu đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, với vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM và là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Viện.

Tuy nhiên, bị cáo Lộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ của Phạm Văn Cách hơn 47 tỷ đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào Viện Y dược học dân tộc TP.HCM.

Mặc dù chỉ là nhân viên Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, không có nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng với Công ty Sơn Lâm, đồng thời bị cáo Phạm Văn Chuân nhận thức rõ số tiền Phạm Văn Cách đưa cho Huỳnh Nguyễn Lộc trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán thuốc giữa 2 đơn vị phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là tiền đưa, nhận hối lộ nhưng Chuân vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Huỳnh Nguyễn Lộc, nhiều lần nhận tiền giúp Lộc với tổng số tiền hơn 46 tỷ đồng .

Viện Kiểm sát xác định bị cáo Phạm Văn Chuân thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 5 ngày.