Cựu chuyên gia L'Oréal 'nhảy việc' ở tuổi U60, đầu quân ĐH Bách khoa

TSKH Lương Thị Hồng Liên, cựu chuyên gia của L'Oréal, vừa trở thành trưởng nhóm nghiên cứu tại Đại học Bách khoa Hà Nội theo đề án thu hút nhân tài.

Theo thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội, tháng 2/2026, TSKH Lương Thị Hồng Liên được tuyển dụng theo đề án thu hút và tuyển dụng giảng viên trẻ tài năng, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành giai đoạn 2025-2030 (HUST-Talent). Bà là giảng viên nữ đầu tiên trong đề án, cũng là trưởng nhóm nghiên cứu đầu tiên của đợt này.

Hơn 30 năm nghiên cứu tại Pháp

TSKH Lương Thị Hồng Liên tốt nghiệp K33, ngành Công nghệ Chế tạo máy, Khoa Cơ khí của Đại học Bách khoa Hà Nội. Bà từng được các giảng viên Bộ môn Sức bền Vật liệu ngỏ lời mời về giảng dạy nhờ thành tích nổi bật trong các kỳ thi Olympic Cơ học, Sức bền.

Cuối năm 1993, bà trở thành trợ giảng, rồi học cao học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 1996, sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, bà nhận học bổng sang Pháp làm nghiên cứu sinh. Do bằng thạc sĩ khi đó chưa được công nhận tại Pháp, bà phải học lại thạc sĩ rồi mới làm tiến sĩ, nhận bằng năm 2005.

Sau khi bảo vệ luận án, bà thử sức với việc mở công ty riêng, xây dựng mô hình phòng thiết kế lưu động phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, dự án không thành công do thiếu kinh nghiệm quản trị.

Năm 2012, bà được một công ty headhunter giới thiệu tới L'Oréal và được mời giữ vị trí Trưởng phòng Cơ điện tử trong mảng phát triển thiết bị/công nghệ trong ngành Mỹ phẩm.

Trong 8 năm làm việc tại đây, bà cùng cộng sự đăng ký hơn 50 bằng sáng chế, trong đó 30 bằng đã được công nhận. Các nghiên cứu tập trung vào những công nghệ tiên tiến như thực tế tăng cường, plasma lạnh, siêu âm hay công nghệ thẩm thấu qua da.

Đến nay, TSKH Lương Thị Hồng Liên có hơn 60 nhóm bằng sáng chế. Để có được con số ấn tượng này, bà luôn bám sát thực tế thị trường. Ngoài ra, bà cũng kết nối với doanh nghiệp từ sớm. Ngoài L'Oréal, nữ tiến sĩ từng cộng tác trong các dự án của Google, Microsoft, Airbus hay Thales Group.

Trở về Việt Nam ở tuổi U60

Năm 2019, bà quyết định trở về Việt Nam làm việc tại VinSmart, tiếp tục phát triển công nghệ plasma, đưa đến giai đoạn tiền lâm sàng. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp thay đổi định hướng chiến lược, dự án dừng lại và bà quay lại Pháp vào năm 2020, đúng thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát.

"Đó là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi: vừa chăm lo cho gia đình trong đại dịch, vừa xây dựng công ty mới về plasma tại Pháp", bà chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đến năm 2022, bà bắt đầu tham gia cố vấn xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư y sinh cho trường Điện - Điện tử của Đại học Bách khoa Hà Nội. Quá trình làm việc cùng các đồng nghiệp trong nước đã khiến mong muốn về nước giảng dạy của bà mạnh mẽ hơn.

Khi biết đến đề án tuyển dụng nhân tài của trường, bà quyết định nộp hồ sơ và vượt qua các vòng tuyển chọn, phỏng vấn, giảng thử để trở thành giảng viên cơ hữu của trường Điện - Điện tử.

“Nhiều người bảo ở tuổi này mà vừa đổi chỗ làm, vừa đổi chỗ ở là mạo hiểm lắm", bà chia sẻ. "Nhưng nhìn lại cuộc đời mình, tôi đã mạo hiểm rất nhiều lần và chưa lần nào tôi hối hận. Tôi thích mạo hiểm và tôi không ngại mạo hiểm. Tuổi tác không thành vấn đề".

Trở lại giảng đường sau hơn 30 năm, bà cho biết ấn tượng với tinh thần học hỏi và khả năng tự nghiên cứu của sinh viên Bách khoa Hà Nội.

Trong thời gian tới, bà đặt mục tiêu xây dựng một trung tâm nghiên cứu thiết bị y tế ngay tại trường, kết nối với các trường đại học và bệnh viện lớn để phát triển hệ sinh thái nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng.

Bà kỳ vọng vào việc không chỉ tiếp nhận công nghệ từ thế giới mà còn cải tiến, tối ưu để phù hợp với thực tế Việt Nam, rồi mở rộng sang nông nghiệp, môi trường.

Bên cạnh đó, bà cũng đang trong quá trình chuyển giao công nghệ plasma về Việt Nam. Theo bà, trường đại học có thể khai thác bản quyền công nghệ và phát triển các doanh nghiệp spin-off để thương mại hóa sản phẩm.