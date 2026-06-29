Cựu Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng tái xuất HĐQT LDG

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên gần đây, CTCP Đầu tư LDG (HoSE: LDG) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay và bầu bổ sung nhân sự HĐQT. Theo đó, ông Nguyễn Khánh Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT đã được cổ đông công ty này thống nhất bầu lại làm thành viên HĐQT.
Tháng 3 vừa qua, LDG thành lập Hội đồng Chiến lược và giao ông Nguyễn Khánh Hưng giữ vai trò Chủ tịch. Hội đồng có chức năng tham mưu cho HĐQT và Ban điều hành về định hướng phát triển dài hạn, đồng thời hỗ trợ xây dựng các chiến lược và quyết sách quan trọng của doanh nghiệp.
Ông Hưng từng giữ chức Chủ tịch HĐQT LDG trong 7 năm trước khi bị khởi tố để điều tra hành vi "Lừa dối khách hàng" trong vụ 488 biệt thự xây trái phép tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh (Viva Park, Đồng Nai).
Đến tháng 12/2023, LDG miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật đối với ông Hưng. Khi đó, ông Ngô Văn Minh - quyền Tổng giám đốc công ty - được giao đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 19/12/2023. Việc đề cử ông Hưng vào lại HĐQT được thực hiện sau khi ông Nguyễn Văn Minh nộp đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT ngày 22/5.
Cũng tại phiên họp vừa qua, cổ đông LDG đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu doanh thu thuần 916 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 202 tỷ đồng, tương ứng tăng 127% và 117% so với năm 2025.
Ông Ngô Văn Minh, Chủ tịch HĐQT LDG, cho biết doanh nghiệp xác định năm nay là giai đoạn chuyển tiếp từ tái cấu trúc sang phục hồi và tăng trưởng có kiểm soát. LDG sẽ tập trung hợp tác đầu tư, phát triển dự án và tối ưu giá trị quỹ đất nhằm tạo doanh thu và dòng tiền ổn định. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc pháp lý tại những dự án thuộc danh mục phát triển để sớm triển khai đầu tư và đưa sản phẩm ra thị trường.
LDG cũng đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị tài chính thông qua kiểm soát chi phí, thu hồi công nợ, tái cơ cấu nguồn vốn nhằm xử lý các khoản nợ trái phiếu, nợ ngân hàng và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế gần 93 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ hơn 1.500 tỷ. Công ty cho biết kết quả này phản ánh những tín hiệu tích cực trong quá trình tái cấu trúc và phục hồi hoạt động kinh doanh.
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