Cựu cầu thủ Premier League đổi đời ở Saudi Arabia

Tiền đạo Allan Saint-Maximin khiến người hâm mộ bất ngờ khi công khai số tiền khổng lồ kiếm được trong ba năm thi đấu tại Saudi Arabia.

Saint-Maximin đổi đời ở Saudi Arabia.

Trong một cuộc phỏng vấn ngắn chia sẻ trên mạng xã hội, Saint-Maximin xác nhận đã bỏ túi 45 triệu euro sau thuế nhờ hợp đồng ba năm tại Al-Ahli. Dù chỉ có một mùa giải thi đấu tại Saudi Arabia, chân sút này đã kiếm số tiền ấn tượng.

Khi còn thi đấu tại Newcastle, Saint-Maximin chỉ bỏ túi khoảng 4,5-5 triệu euro/mùa. Anh chuyển đến Al-Ahli với mức phí khoảng 27,5 triệu euro vào năm 2023.

Sau một mùa giải sát cánh cùng Riyad Mahrez và Roberto Firmino tại CLB Saudi Arabia, Saint-Maximin chuyển sang khoác áo Fenerbahce, Club America và Lens, trước khi gia nhập Charlotte FC tại MLS.

Nguyên nhân khiến Saint-Maximin công khai thu nhập xuất phát từ câu chuyện kinh doanh cá nhân. Saint-Maximin cho biết anh vừa từ chối lời đề nghị trị giá 26 triệu euro nhằm mua lại dự án trò chơi board game do chính mình thiết kế.

"Yên tâm đi, tôi đã kiếm được 45 triệu euro sau thuế trong ba năm tại Saudi Arabia. Vì thế, lời đề nghị 26 triệu euro không thể khiến tôi lung lay. Một tỷ euro thì có lẽ chúng ta sẽ bàn bạc, nhưng hiện tại vẫn còn cách rất xa. 26 triệu euro là một thương vụ tốt, nhưng thay đổi cuộc sống của mọi người là điều vô giá", Saint-Maximin chia sẻ.

Saint-Maximin từng là một trong những cầu thủ được yêu mến nhất tại Newcastle. Gia nhập đội bóng năm 2019 từ Nice, cầu thủ chạy cánh người Pháp nổi bật nhờ tốc độ, kỹ thuật rê bóng và phong cách thi đấu đầy ngẫu hứng.

Trong giai đoạn Newcastle gặp nhiều khó khăn dưới thời Mike Ashley và HLV Steve Bruce, Saint-Maximin thường xuyên là điểm sáng hiếm hoi trên hàng công.

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