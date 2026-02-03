Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc lĩnh án tù chung thân

Tòa án trung cấp thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc hôm qua (2/2) đã tuyên án tù chung thân với cựu Bộ trưởng Tư pháp Đường Nhất Quân vì tội nhận hối lộ.

Ông Đường Nhất Quân tại tòa. Ảnh: Nhân Dân nhật báo\

Theo phán quyết của tòa án, ông Đường Nhất Quân bị cáo buộc nhận hối lộ lên tới hơn 137 triệu nhân dân tệ (gần 20 triệu USD ) và lợi dụng chức vụ quyền hạn mưu cầu lợi ích cho các đơn vị và cá nhân trong các lĩnh vực như niêm yết công ty, thu hồi đất đai, vay ngân hàng và xử lý vụ án trong thời gian từ năm 2006-2022.

Tòa án cho rằng, số tiền nhận hối lộ của quan chức này là đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với lợi ích của nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, do có hành vi nhận hối lộ bất thành và thành khẩn khai báo, tích cực hoàn trả số tiền bất chính, nên ông ta đã được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Thông tin công khai cho thấy, ông Đường Nhất Quân sinh tháng 3/1961, từng có thời gian dài làm việc tại tỉnh Chiết Giang. Đến năm 2017, ông chuyển giữ các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh, Quyền Tỉnh trưởng và Tỉnh trưởng.

Năm 2020, ông trở thành Bộ trưởng Tư pháp; tháng 1/2023, ông chuyển đến tỉnh Giang Tây làm Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Chính hiệp tỉnh này. Ông là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX.

Tháng 4/2024, ông bị điều tra, tiếp đó bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức vào tháng 10 cùng năm. Theo thông báo chính thức khi đó, ông Đường Nhất Quân đã can thiệp sai quy định vào các hoạt động kinh tế thị trường và hoạt động tư pháp; không giám sát và giáo dục vợ mình một cách đúng đắn.

Một bộ phim tài liệu chống tham nhũng phát sóng trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hồi tháng 1 năm ngoái đã tiết lộ một đặc điểm nổi bật trong các hành vi vi phạm của ông ta là sử dụng công ty do vợ điều hành để che đậy hành vi tham nhũng thông qua các hoạt động thị trường. Đây được coi là trường hợp điển hình của hành vi tham nhũng kiểu mới.

Trước đó, hai cựu Bộ trưởng Tư pháp khác là Phó Chính Hoa và Ngô Ái Anh cũng đã “ngã ngựa” vì tội tham nhũng.