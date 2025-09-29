Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cựu Bộ trưởng Trung Quốc bị kết án tử hình treo

  • Thứ hai, 29/9/2025 07:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ông Tang Renjian - cựu Bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc - đã bị kết án tử hình treo vì tội nhận hối lộ 268 triệu nhân dân tệ trong khoảng thời gian 17 năm.

Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc Tang Renjian. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Tân Hoa Xã, ông Tang bị tuyên án tử hình treo vào ngày 28/9 tại một tòa án ở tỉnh Cát Lâm sau khi thừa nhận hành vi phạm tội.

Cáo trạng nêu rõ, ông Tang đã nhận hối lộ bằng tiền mặt và các tài sản trị giá hơn 268 triệu nhân dân tệ khi đảm nhận nhiều vị trí khác nhau từ năm 2007 đến 2024.

Theo tiểu sử chính thức, ông Tang là lãnh đạo tỉnh Cam Túc (miền Tây Trung Quốc) từ năm 2017 đến năm 2020, trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn.

Ông bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11/2024, 6 tháng sau khi ông bị cơ quan chống tham nhũng điều tra và cách chức.

Cuộc điều tra diễn ra nhanh bất thường, sau các cuộc điều tra tương tự đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Li Shangfu và người tiền nhiệm Wei Fenghe.

Với án tử hình treo, thời gian thi hành án sẽ bị hoãn hai năm. Bản án sẽ chỉ được thi hành nếu ông Tang bị phát hiện phạm thêm tội trong khoảng thời gian này. Sau hai năm, án tử hình sẽ chuyển thành chung thân.

Trung Quốc đã khởi động chiến dịch thanh lọc bộ máy an ninh nội địa vào năm 2020, nhằm đảm bảo cơ quan cảnh sát, công tố viên và thẩm phán "tuyệt đối trung thành, tuyệt đối trong sạch, tuyệt đối đáng tin cậy".

Bình Giang/Tiền Phong

