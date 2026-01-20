Cứu bệnh nhân Hàn Quốc sốc tim ở Đà Nẵng

Quá trình triển khai ECMO gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân bị béo phì, việc đặt cannula (ống thông) ECMO đòi hỏi kỹ thuật cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa.

Bệnh nhân Kim J.H trong thời gian điều trị dần phục hồi và trò chuyện với người thân và nhân viên y tế bệnh viện. Ảnh: TTXVN.

Chiều 19/1, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực Tim mạch của đơn vị vừa cấp cứu và điều trị thành công cho một bệnh nhân người nước ngoài trong tình trạng sốc tim, sốc nhiễm trùng, suy hô hấp nguy kịch nhờ triển khai kịp thời kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể).

Sau hơn 16 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện ngày 19/1.

Bệnh nhân là anh Kim J.H. (sinh năm 2002, quốc tịch Hàn Quốc), được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng suy hô hấp nặng, huyết áp tụt sâu.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sỹ xác định bệnh nhân bị viêm cơ tim do nhiễm trùng với diễn tiến nhanh, nguy cơ tử vong cao.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, ê-kíp điều trị quyết định chỉ định VA-ECMO nhằm hỗ trợ chức năng tim và phổi, duy trì tuần hoàn và oxy hóa máu, tạo điều kiện cho cơ tim hồi phục.

Quá trình triển khai ECMO gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân bị béo phì, việc đặt cannula (ống thông) ECMO đòi hỏi kỹ thuật cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa hồi sức, gây mê và ngoại khoa.

Với kinh nghiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, êkíp đã triển khai ECMO thành công, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân.

Trong thời gian hỗ trợ ECMO, bệnh nhân được điều trị thở máy, an thần sâu, giãn cơ, sử dụng kháng sinh, lọc máu liên tục và truyền các chế phẩm máu. Sau hơn 16 ngày, chức năng tim và phổi của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, đủ điều kiện cai ECMO.

Sau khi ngừng ECMO, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hồi sức tích cực. Hiện sức khỏe ổn định, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở tốt và đã được xuất viện.

Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Thế Minh Tùng, Khoa Hồi sức tích cực Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng khuyến cáo, người dân, đặc biệt là người trẻ tuổi cần cảnh giác với các dấu hiệu bất thường sau nhiễm virus như đau ngực, khó thở, mệt nhiều; tuyệt đối nghỉ ngơi khi đang mắc bệnh và chủ động phòng ngừa bằng tiêm vaccine, khám sức khỏe định kỳ và duy trì lối sống lành mạnh.