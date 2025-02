Cứu 7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà trọ tại Hà Nội

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị đã giải cứu 7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà trọ tại quận Cầu Giấy.

7 người được đưa ra ngoài an toàn. Ảnh: CACC.

Chiều 3/2, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị đã kịp thời giải cứu 7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà trọ tại quận Cầu Giấy.

Theo đó, khoảng 7h34 cùng ngày, một vụ cháy xảy ra tại nhà cho thuê trọ 6 tầng tại địa chỉ số 5, ngách 9, ngõ 105 phố Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy và Đội CC&CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP) tới hiện trường phối hợp với chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Khu vực xảy ra cháy tại tầng hai của ngôi nhà với nhiều vật dụng dễ cháy, tỏa ra nhiều khói khí độc, có một số người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tập trung triển khai cứu người, đồng thời nhanh chóng phối hợp tổ chức chữa cháy, ngăn cháy lan.

Lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu an toàn 7 người mắc kẹt bên trong qua tầng mái sang nhà bên cạnh và đưa xuống nơi an toàn. Hiện sức khỏe và tinh thần của 7 nạn nhân đều ổn định.

Đến khoảng 8h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.