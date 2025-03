Cúp Truyền hình TP.HCM 2025 hứa hẹn kịch tính

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2025 sẽ khởi tranh từ ngày 3/4 tại Tuyên Quang và kéo dài suốt hơn 3.000 km qua 25 chặng đua, kết thúc tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) vào đúng ngày 30/4, nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam. Đây là lần tổ chức thứ 37 của giải đấu, với chủ đề “Non sông liền một dải,” tiếp tục hành trình xuyên Việt.

Giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của 15 đội đua trong nước, cùng các tay đua quốc tế hàng đầu, với mục tiêu không chỉ tranh tài mà còn góp phần nâng cao trình độ xe đạp Việt Nam.

Với sự góp mặt của các tay đua ngoại binh chất lượng, cuộc đua năm nay được dự đoán hấp dẫn hơn bao giờ hết. Những tên tuổi lớn như Youp Kuiper (Hà Lan), Johny Hoogerland (Hà Lan), Oscar Sanchez (Tây Ban Nha) và nhiều tay đua từ các đội quốc tế khác sẽ tham gia thi đấu, tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt.

Giải thưởng năm nay rất hấp dẫn, bao gồm các danh hiệu Áo vàng, Áo xanh, Áo chấm đỏ, Áo trắng và giải vô địch đồng đội, cùng các giải thưởng tiền mặt giá trị. Đặc biệt, danh hiệu áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất sẽ có giải thưởng lên đến 100 triệu đồng.

Cuộc đua Cúp Truyền hình TP.HCM 2025 sẽ mang đến những màn tranh tài đầy kịch tính, thu hút sự chú ý của người hâm mộ cả nước.

