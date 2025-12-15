'Cường nhân' nơi công sở cần gì?

Nghiêm khắc với chính mình chính là bí quyết để cải thiện năng lực và ghi điểm ở chốn công sở. Người làm việc có kỷ luật, chỉn chu sẽ dễ nhận được sự tin tưởng của cấp trên.

Cẩn trọng trong công việc sẽ giúp bạn ghi điểm ở chốn công sở. Ảnh minh họa: C.F.

Rất nhiều khi yêu cầu của chúng ta đối với người khác cao hơn nhiều so với yêu cầu của chúng ta đối với chính bản thân.

Ở nơi làm việc hay trong cuộc sống, chúng ta có thể tìm ra vô số lý do để yêu cầu người khác như thế này, thế kia, nhưng trong tình huống tương tự, chúng ta thường cố ý hoặc vô tình dung túng cho bản thân. Có vô số điều trong tâm trí chúng ta. Chúng ta tự gây mê, tự xây lên những chiếc lồng giam cầm. Tất cả những điều này đã cản trở tốc độ tiến bộ của chúng ta.

Khi mới bước chân vào môi trường làm việc, tôi cũng ngưỡng mộ ánh hào quang chói lóa của các giám đốc điều hành công ty, luôn cảm thấy rằng ông trời đã ưu ái họ. Dần dần, với sự gia tăng kinh nghiệm và do đặc thù của nghề nghiệp, tôi có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều chủ tịch công ty và giám đốc điều hành cấp cao, cảm giác của tôi rất khác so với ban đầu. Họ quá tàn nhẫn với chính mình.

Nói một cách dễ hiểu, tất cả đều tự dồn mình vào đường cùng. Họ là một nhóm những người có tinh thần kỷ luật cao, họ sẽ làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành mục tiêu đặt ra. Họ là những chiến binh giành chiến thắng trong cuộc chiến kinh doanh.

Họ không sợ hãi ánh sáng lóe lên từ những lần vung đao múa kiếm, lời nói cho đến việc làm đều mạch lạc rõ ràng, ngay thẳng chính trực, không a dua. Họ là những người hữu dũng, hữu mưu, là kẻ mạnh luôn không oán trách, không tìm lời bao biện, tự phát triển tiến lên dù mất mười năm hay lâu hơn. Khi trong trạng thái làm việc thì họ đều là những người nghiện công việc.

Họ tàn nhẫn với bản thân nhưng không ép buộc bản thân làm điều gì trái với lương tâm. Hãy tàn nhẫn với mình một chút khi lặp lại những thói quen tốt. Những lỗi lầm có nhỏ thế nào cũng không được tìm cớ bào chữa cho chính mình. Những điều dễ dàng cũng phải được thực hiện nghiêm túc, những nhiệm vụ đơn giản sau khi hoàn thành phải được cẩn thận kiểm tra một lượt.

Công việc có quen thuộc cũng phải hoàn thành mà không xảy ra một chút sai sót. Những lúc có khó khăn cũng phải học cách kiên cường, sự việc phức tạp cũng phải phân tích đến chân tơ kẽ tóc. Những lúc có uất ức cũng phải học cách kiềm chế. Những lúc vui vẻ cũng đừng đắc ý tự mãn. Những sự tàn nhẫn này ép buộc bản thân trưởng thành.

Khi còn nhỏ, chúng ta vấp ngã khi loạng quạng tập đi. Bố mẹ sẽ đứng ở đằng xa, khuyến khích chúng ta bò dậy. Một lần, hai lần không được, đến lần thứ ba, chúng ta đã học được cách tự mình bước đi.

Khi chúng ta đi làm, dù không có ai giám sát mỗi ngày, không có ai hướng dẫn mỗi ngày, chúng ta phải tự ép buộc chính mình, kích thích sự tàn nhẫn ẩn sâu bên trong, buộc bản thân phải mạnh mẽ, tin tưởng vào sức mạnh của những thói quen tốt, tin tưởng vào sức mạnh của sự thay đổi.