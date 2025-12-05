Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Xuất bản

Bí kíp 'sống thật' nơi công sở

  • Thứ sáu, 5/12/2025 16:18 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Ở chốn công sở, bạn cần sống thật với bản thân, sau đó học cách đối đãi chân thành trước đồng nghiệp. Chúng ta nên nhìn nhận rõ điểm yếu của bản thân, biết mình muốn gì và cần gì.

Cong so anh 1

Ở chốn công sở, bạn nên học cách thể hiện bản thân đúng lúc. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Dự báo tình yêu và thời tiết.

Nơi làm việc thực sự không phức tạp như ta tưởng tượng, đừng giả vờ thâm trầm, khiến bản thân trở nên lỗi thời. Tại chốn công sở, sẽ có những người đeo đủ các loại mặt nạ khác nhau, một số có thiện ý, một số có ác ý, một số khó xác định. Không có nhiều người thông minh trên thế giới, cũng không có nhiều người quá ngu ngốc.

Mọi người không chỉ lắng nghe bạn thao thao bất tuyệt, mà còn xem bạn biểu diễn. Điều quan trọng hơn, họ chú ý đến từng biểu hiện mà bạn vô tình tiết lộ. Tổng hợp từng chút những mảnh ghép này là cách nhìn chân thực của mọi người đối với bạn. Nhiều người thấy rõ nhưng không nói mà thôi. Vì vậy, hãy là chính mình, là phiên bản chân thật của bản thân.

Trở thành phiên bản chân thật của bản thân là cách tiếp xúc có lợi nhất với mọi người. Khi bạn chân thật, trường khí xung quanh sẽ trở nên chân thật. Hãy tin rằng bạn thể hiện hình ảnh gì thì bạn sẽ thu hút những thứ tương tự như vậy. Đây là luật hấp dẫn.

Trở thành phiên bản chân thật của bản thân không phải là để bạn gặp bất cứ ai cũng thể hiện rõ tâm can của mình, mà là để có được chỗ đứng vững chắc. Khi các hành động giả vờ của chính bạn bị người khác nhìn thấy, họ sẽ coi thường bạn. Một khi ấn tượng đã hình thành sẽ rất khó thay đổi. Vì cái “giả vờ” của bạn, bạn sẽ mất rất nhiều cơ hội quý giá để nâng hạng bản thân.

Tôi đã làm công việc nhân lực trong nhiều năm, nhiều trường hợp dựa vào chút thông minh ít ỏi hay mánh khóe để có được cơ hội hay lợi ích trước mắt rồi liên tục gặp phải va vấp. Đó là do những người này quá háo hức tìm kiếm thành công, muốn đi đường tắt, quá mong muốn bước một bước là đến đích.

Chúng ta phải đối mặt với chính mình một cách chân thực, đối mặt với người khác một cách chân thực. Ngay cả khi bạn phạm sai lầm, sân khấu tại nơi làm việc sẽ cho bạn không gian và thời gian để cải thiện.

Đối mặt với chính mình một cách chân thực là chấp nhận sự không hoàn hảo của chính mình. Đừng đánh giá cao bản thân vì bạn vượt trội về một số khía cạnh, bầu trời bao la, người giỏi sẽ có người giỏi hơn.

Nhưng cũng đừng đánh giá thấp bản thân vì bạn tương đối yếu ở khía cạnh nào đó. Không khiêm tốn hay kiêu ngạo với chính mình, mới là không khiêm tốn hay kiêu ngạo với người khác.

Trở thành phiên bản chân thật của bản thân sẽ giúp chúng ta tránh được rất nhiều rắc rối không cần thiết và những mối quan hệ xã giao không hiệu quả. Bởi vì những người đánh giá cao phiên bản chân thật của chúng ta mới cùng chúng ta phát triển. Những người đeo mặt nạ đều chọn những người giống họ để tìm mánh khóe lợi dụng.

Khi đối mặt với chính mình một cách chân thật, chúng ta cũng sẽ cải thiện năng lực đánh giá môi trường và những người xung quanh. Từ đó, chúng ta có thể phân tích và đánh giá mức độ phù hợp giữa chúng ta và nơi làm việc một cách lý tính và khách quan hơn. Đối xử với nơi làm việc, đối xử với cuộc sống chân thực một chút, hãy tin rằng chúng ta sẽ bước đi những bước chắc chắn.

Vương Xảo Lâm/ Bách Việt Books & NXB Công thương

Công sở Chân thật Thao thao bất tuyệt Mánh khóe Giả vờ Công sở

    Đọc tiếp

    Trong cong viec can tham vong nhung dung tham lam hinh anh

    Trong công việc cần tham vọng nhưng đừng tham lam

    11:05 30/11/2025 11:05 30/11/2025

    0

    Tham vọng là yếu tố rất quan trọng để phát triển trên con đường sự nghiệp. Để đạt được những dự định của mình, bạn nên chia nhỏ lộ trình, chinh phục lần lượt các thử thách.

    Cung dien lon nhat the gioi duoc xay the nao? hinh anh

    Cung điện lớn nhất thế giới được xây thế nào?

    28 phút trước 16:28 5/12/2025

    0

    Louis ra lệnh cho kiến trúc sư Le Vau xây cung điện trên một gò cát cao, công việc kéo dài nhiều năm với sự tham gia của 36 nghìn công nhân và 6 nghìn con ngựa.

    Chiec thuyen buom trong nha ty phu hinh anh

    Chiếc thuyền buồm trong nhà tỷ phú

    54 phút trước 16:02 5/12/2025

    0

    Tôi từng đến những ngôi nhà có hồ bơi, sân quần vợt, thậm chí những ngôi nhà có hầm trú ẩn. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ như in phòng khách của một ngôi nhà của tỷ phú mà tôi từng đến thăm thời tiểu học, trong đó trang hoàng cả thuyền buồm.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý