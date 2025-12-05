Bí kíp 'sống thật' nơi công sở

Ở chốn công sở, bạn cần sống thật với bản thân, sau đó học cách đối đãi chân thành trước đồng nghiệp. Chúng ta nên nhìn nhận rõ điểm yếu của bản thân, biết mình muốn gì và cần gì.

Ở chốn công sở, bạn nên học cách thể hiện bản thân đúng lúc. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Dự báo tình yêu và thời tiết.

Nơi làm việc thực sự không phức tạp như ta tưởng tượng, đừng giả vờ thâm trầm, khiến bản thân trở nên lỗi thời. Tại chốn công sở, sẽ có những người đeo đủ các loại mặt nạ khác nhau, một số có thiện ý, một số có ác ý, một số khó xác định. Không có nhiều người thông minh trên thế giới, cũng không có nhiều người quá ngu ngốc.

Mọi người không chỉ lắng nghe bạn thao thao bất tuyệt, mà còn xem bạn biểu diễn. Điều quan trọng hơn, họ chú ý đến từng biểu hiện mà bạn vô tình tiết lộ. Tổng hợp từng chút những mảnh ghép này là cách nhìn chân thực của mọi người đối với bạn. Nhiều người thấy rõ nhưng không nói mà thôi. Vì vậy, hãy là chính mình, là phiên bản chân thật của bản thân.

Trở thành phiên bản chân thật của bản thân là cách tiếp xúc có lợi nhất với mọi người. Khi bạn chân thật, trường khí xung quanh sẽ trở nên chân thật. Hãy tin rằng bạn thể hiện hình ảnh gì thì bạn sẽ thu hút những thứ tương tự như vậy. Đây là luật hấp dẫn.

Trở thành phiên bản chân thật của bản thân không phải là để bạn gặp bất cứ ai cũng thể hiện rõ tâm can của mình, mà là để có được chỗ đứng vững chắc. Khi các hành động giả vờ của chính bạn bị người khác nhìn thấy, họ sẽ coi thường bạn. Một khi ấn tượng đã hình thành sẽ rất khó thay đổi. Vì cái “giả vờ” của bạn, bạn sẽ mất rất nhiều cơ hội quý giá để nâng hạng bản thân.

Tôi đã làm công việc nhân lực trong nhiều năm, nhiều trường hợp dựa vào chút thông minh ít ỏi hay mánh khóe để có được cơ hội hay lợi ích trước mắt rồi liên tục gặp phải va vấp. Đó là do những người này quá háo hức tìm kiếm thành công, muốn đi đường tắt, quá mong muốn bước một bước là đến đích.

Chúng ta phải đối mặt với chính mình một cách chân thực, đối mặt với người khác một cách chân thực. Ngay cả khi bạn phạm sai lầm, sân khấu tại nơi làm việc sẽ cho bạn không gian và thời gian để cải thiện.

Đối mặt với chính mình một cách chân thực là chấp nhận sự không hoàn hảo của chính mình. Đừng đánh giá cao bản thân vì bạn vượt trội về một số khía cạnh, bầu trời bao la, người giỏi sẽ có người giỏi hơn.

Nhưng cũng đừng đánh giá thấp bản thân vì bạn tương đối yếu ở khía cạnh nào đó. Không khiêm tốn hay kiêu ngạo với chính mình, mới là không khiêm tốn hay kiêu ngạo với người khác.

Trở thành phiên bản chân thật của bản thân sẽ giúp chúng ta tránh được rất nhiều rắc rối không cần thiết và những mối quan hệ xã giao không hiệu quả. Bởi vì những người đánh giá cao phiên bản chân thật của chúng ta mới cùng chúng ta phát triển. Những người đeo mặt nạ đều chọn những người giống họ để tìm mánh khóe lợi dụng.

Khi đối mặt với chính mình một cách chân thật, chúng ta cũng sẽ cải thiện năng lực đánh giá môi trường và những người xung quanh. Từ đó, chúng ta có thể phân tích và đánh giá mức độ phù hợp giữa chúng ta và nơi làm việc một cách lý tính và khách quan hơn. Đối xử với nơi làm việc, đối xử với cuộc sống chân thực một chút, hãy tin rằng chúng ta sẽ bước đi những bước chắc chắn.