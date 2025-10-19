Nhà Xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn sách Hiến pháp Việt Nam (qua các thời kỳ).

Nước Việt Nam ta là một nước thống nhất. Dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng. Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.

Chính từ dòng chảy lịch sử hào hùng ấy, với tinh thần bất khuất và khát vọng vươn lên của toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam từng bước được xây dựng và hoàn thiện với nền móng vững chắc là Hiến pháp - đạo luật gốc của quốc gia - kết tinh cao nhất của truyền thống yêu nước, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, tư duy cải cách và ý chí xây dựng đất nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cuốn sách gồm toàn văn các bản Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (trước đây là nước Việt Nam dân chủ cộng hòa) từ năm 1945 đến nay:

Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - năm 1946 là bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta, khẳng định nhiệm vụ của dân tộc ta trong giai đoạn này là bảo toàn lãnh thổ, giành độc lập hoàn toàn và kiến thiết quốc gia trên nền tảng dân chủ, trong đó nhấn mạnh ba nguyên tắc: đoàn kết toàn dân, bảo đảm các quyền tự do dân chủ, thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của Nhân dân.

Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - năm 1959 khẳng định mạnh mẽ quyết tâm đưa miền Bắc nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của Nhân dân, xây dựng miền Bắc vững mạnh làm cơ sở cho cuộc đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - năm 1980 (sửa đổi, bổ sung năm 1988, 1989) là Hiến pháp của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước, thể hiện mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ và Nhà nước quản lý.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991), phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện, từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đề cao hơn nữa vai trò của Nhân dân trong xây dựng và bảo vệ đất nước.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) là bản Hiến pháp hiện hành, có sự kế thừa các bản Hiến pháp trước đó, thể hiện nhiều nội dung đột phá trong tư duy lập hiến, đặc biệt là đề cao, tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, khẳng định rõ hơn bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vai trò của Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước, đồng thời đẩy mạnh cải cách thể chế, pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.

Cuốn Hiến pháp Việt Nam (Qua các thời kỳ) thể hiện sự phát triển tư duy lập hiến qua từng giai đoạn - từ những bước đi đầu tiên trong bối cảnh chiến tranh, đến những thành tựu lập pháp vững vàng của thời kỳ hội nhập và phát triển. Cuốn sách gợi nhắc về quá khứ, là nền tảng cho hiện tại và là kim chỉ nam hướng tới tương lai – nơi Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục được xây dựng ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.