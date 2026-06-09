Cuộc thi marketing thu hút hơn 22.000 sinh viên trở lại mùa thứ 14

Cuộc thi "Bản Lĩnh Marketer 14" chính thức khởi động, mang đến cơ hội cọ xát với bài toán kinh doanh thực tế và kết nối cùng nhiều doanh nghiệp lớn cho sinh viên.

Cuộc thi dành cho sinh viên "Bản Lĩnh Marketer" khởi động mùa thứ 14. Ảnh: BTC.

Tháng 6/2026, Câu lạc bộ Marketing trường Đại học Ngoại thương (MaC FTU) chính thức phát động cuộc thi "Bản Lĩnh Marketer 14". Trải qua 13 mùa tổ chức, chương trình được biết đến là một trong những sân chơi marketing quy mô lớn dành cho sinh viên trên toàn quốc, với mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa giảng đường và môi trường doanh nghiệp.

Năm nay, cuộc thi tiếp tục tập trung vào việc trang bị cho sinh viên những kỹ năng và năng lực cần thiết trong bối cảnh ngành marketing đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của công nghệ, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI).

Khoảng cách giữa sinh viên và doanh nghiệp

Marketing hiện vẫn là một trong những ngành học thu hút đông đảo sinh viên. Tuy nhiên, bài toán nhân lực vẫn tồn tại nhiều nghịch lý khi doanh nghiệp thiếu nhân sự có chuyên môn phù hợp, trong khi không ít sinh viên tốt nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm.

Theo số liệu từ ban tổ chức, mỗi năm có khoảng 4.000 sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành marketing chưa tìm được việc làm phù hợp, trong khi 65% doanh nghiệp cho biết đang thiếu nhân lực trong lĩnh vực này. Sự phát triển của AI và các công cụ tự động hóa cũng khiến yêu cầu đối với nguồn nhân lực marketing ngày càng cao hơn, đòi hỏi người trẻ phải liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng mới.

Trong bối cảnh đó, "Bản Lĩnh Marketer 14" được xây dựng với định hướng giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp sớm hơn thông qua các thử thách mô phỏng môi trường làm việc tại doanh nghiệp.

Các thí sinh tham dự "Bản Lĩnh Marketer 13" năm 2025. Ảnh: BTC.

Sau 13 năm tổ chức, cuộc thi đã thu hút hơn 22.000 sinh viên đến từ hơn 50 trường đại học trong và ngoài nước tham gia. Chương trình cũng từng hợp tác với nhiều doanh nghiệp và thương hiệu lớn như Unilever Việt Nam, Nestlé Việt Nam, Panasonic, Microsoft, TikTok và Grab.

Mô phỏng quy trình tuyển dụng của các tập đoàn lớn

Theo ban tổ chức, "Bản Lĩnh Marketer 14" gồm 4 vòng thi với các thử thách được thiết kế theo hướng mô phỏng quy trình tuyển dụng và làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia.

Ở vòng đầu tiên (5/6-18/7), thí sinh tham gia theo đội gồm hai thành viên và giải quyết bài toán kinh doanh trong thời gian 72 giờ. Top 30 đội có kết quả tốt nhất sẽ bước tiếp vào vòng trong. Các đội xếp hạng từ top 31 đến top 60 sẽ tiếp tục tranh tài tại hạng mục Second Chance.

Tại vòng hai (20/7-28/7), thí sinh thi cá nhân, thực hiện phần pitching trực tuyến và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo để cạnh tranh suất vào Top 20.

Vòng ba (1/8-12/8) gồm hai chặng thi liên tiếp. Các thí sinh sẽ được chia thành những nhóm mới gồm 4 người để xây dựng đề án đến và trình bày trong buổi Assessment Center (mô phỏng vòng phỏng vấn nhóm trong chương trình tuyển dụng của các tập đoàn đa quốc gia). Sau đó, các đội tiếp tục giải quyết bài toán thực tế từ nhà tài trợ và được ban giám khảo quan sát, đánh giá trực tiếp.

Top 6 thí sinh xuất sắc nhất sẽ góp mặt tại vòng chung kết ngày 22/8, nơi họ thực hiện phần thuyết trình và tranh biện nhằm tìm ra quán quân của mùa giải năm nay.

Cơ hội kết nối với doanh nghiệp

Không chỉ là một cuộc thi chuyên môn, "Bản Lĩnh Marketer 14" còn hướng tới việc tạo cơ hội kết nối giữa sinh viên và doanh nghiệp.

Trong suốt hành trình cuộc thi, thí sinh có cơ hội tiếp xúc với các chuyên gia trong ngành, tham gia các sự kiện đào tạo, workshop chuyên sâu cũng như trải nghiệm những bài toán kinh doanh thực tế.

Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là môi trường giúp người trẻ rèn luyện tư duy chiến lược, kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và giải quyết vấn đề - những yếu tố ngày càng được doanh nghiệp coi trọng trong quá trình tuyển dụng.

Cổng đăng ký tham gia "Bản Lĩnh Marketer 14" mở từ ngày 14/6 đến hết ngày 8/7/2026.