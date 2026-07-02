Cuộc sống hiện tại của Thanh Trúc và Châu Khải Phong

Thanh Trúc và Châu Khải Phong công khai mối quan hệ từ tháng 7/2025. Thời gian qua, họ thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc.

Mới đây, Thanh Trúc và Châu Khải Phong chia sẻ bộ ảnh mới nhân dịp con gái Thư Kỳ tròn 2 tuổi. Kèm theo đó, nữ diễn viên cũng nhớ lại khoảnh khắc con gái chào đời. Theo Thanh Trúc, khi mới sinh, em bé bị suy hô hấp, được đưa vào phòng cách ly. Không được ôm con vào giây phút em bé mới chào đời khiến nữ diễn viên rơi nước mắt. Sau 12 tiếng, vợ chồng cô mới được bế em bé.

Nữ diễn viên tâm sự: “Chỉ 2 năm thôi, mẹ rất tự hào vì mình đã sắp xếp được công việc để ở bên cạnh con suốt. Mẹ được chứng kiến, ngắm nhìn tất cả sự thay đổi của con. Từ đứa trẻ sơ sinh như một tờ giấy trắng, cái chớp mắt, tay chân đưa chậm rãi, đến bây giờ con thoăn thoắt, vui cười rộn ràng, la hét òm tỏi và còn nhiều điều thay đổi ở phía trước nữa. Tất cả là niềm vui lớn lao đối với bố mẹ”.

Châu Khải Phong và Thanh Trúc bên con gái 2 tuổi. Ảnh: FBNV.

Nữ diễn viên mong con gái khi lớn lên sẽ nói những điều tốt đẹp và mang trái tim nhân hậu. Nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật tới con gái của cặp sao.

Thanh Trúc và ca sĩ Châu Khải Phong chính thức công khai mối quan hệ tại tiệc thôi nôi của con gái Thư Kỳ, diễn ra ngày 1/7/2025.

Trước đó, họ có thời gian dài vướng nghi vấn hẹn hò. Cả hai nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nhóm bạn và để lộ những dấu hiệu thân thiết. Tuy nhiên, họ đều giữ im lặng trước các đồn đoán. Mãi đến khi tổ chức tiệc thôi nôi cho con gái, Thanh Trúc và Châu Khải Phong mới xác nhận chuyện tình cảm.

Trong buổi tiệc, nam ca sĩ gọi Thanh Trúc là "vợ" khi phát biểu trước người thân và khách mời. Anh chia sẻ: "Hôm nay, xin cảm ơn hai gia đình, bố mẹ và bạn bè thân yêu. Tôi không sống tại TP.HCM mà sinh ra ở miền Trung. Sinh nhật con gái là lý do thuyết phục để gia đình, anh em, bạn bè có mặt đông đủ. Cảm ơn những ai đã có mặt hôm nay. Hy vọng mọi người thật vui".

Sau khi công khai mối quan hệ, Thanh Trúc và Châu Khải Phong thường xuyên xuất hiện cùng nhau, đồng thời thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Họ cũng ủng hộ các hoạt động nghệ thuật của đối phương.

Mới đây, Thanh Trúc còn gây chú ý khi khoe ảnh mặc váy cưới, làm dấy lên tin đồn cô sắp tổ chức lễ cưới với Châu Khải Phong. Ở phần bình luận, Châu Khải Phong cũng dành lời khen cho vợ.