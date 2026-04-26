Cuộc sống của Trúc Diễm ở Mỹ

Trúc Diễm đang thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong video tổng hợp các gương mặt tham gia vòng casting của Victoria’s Secret. Video được đăng tải hôm 24/4 trên trang Instagram chính thức của thương hiệu nội y đình đám này. Trong clip, Trúc Diễm xuất hiện bên cạnh nhiều người mẫu quốc tế, trở thành điểm nhấn với khán giả Việt. Người đẹp lựa chọn trang phục đơn giản gồm áo thun đen ôm sát, tóc xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ, khoe gương mặt thanh tú cùng nụ cười tự tin trước ống kính. Phía thương hiệu cho biết có hàng nghìn ứng viên đăng ký và quá trình casting đang tiếp tục diễn ra.

Ở tuổi 39, Trúc Diễm dành thời gian cho những chuyến du lịch, gặp gỡ bạn bè và thỉnh thoảng tham gia các sự kiện giải trí. Gần đây, cô cũng chia sẻ loạt ảnh tham dự lễ hội âm nhạc Coachella 2026 tổ chức tại Mỹ. Tại sự kiện, Trúc Diễm diện áo hai dây ren kết hợp chân váy hồng và boots cao cổ. Phong cách trẻ trung giúp cô nhận lời khen về ngoại hình so với tuổi.

Không ít lần, Trúc Diễm chia sẻ ảnh chụp gương mặt mộc mạc, không trang điểm lên trang cá nhân. Cô thường được khen trẻ trung hơn tuổi. Làn da trắng sáng là lợi thế giúp cô giữ gìn nét trẻ trung, tươi tắn ở tuổi 39.

Hiện tại, Trúc Diễm định cư tại Mỹ. Thỉnh thoảng, cô vẫn trở về Việt Nam nghỉ ngơi, thăm gia đình. Năm 2025, cô dành thời gian du lịch nhiều nơi ở quê nhà, chẳng hạn Ninh Bình, Nha Trang...

Trúc Diễm sinh năm 1987, từng giành á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005. Năm 2007, cô thi Hoa hậu Trái Đất và đoạt giải Người đẹp Thời trang. Giữa năm 2021, người đẹp sang Mỹ định cư. Tại đây, cô vừa học tập, vừa đảm nhận vai trò MC cho một đài truyền hình. Cũng trong giai đoạn này, Trúc Diễm từng điều trị bệnh tuyến giáp.

Cuối năm 2021, cô xác nhận ly hôn chồng doanh nhân sau 6 năm chung sống. Từ đó đến nay, Trúc Diễm khá kín tiếng, ít chia sẻ về đời sống cá nhân.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.