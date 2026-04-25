Katy Perry lại bị tố có hành vi khiếm nhã

Nam diễn viên Josh Kloss - người từng đóng cặp với Katy Perry trong MV "Teenage Dream" - mới đây tiếp tục đưa ra bình luận tiêu cực về nữ ca sĩ.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Page Six, Kloss cho biết cách đây 14 năm, tại một bữa tiệc sinh nhật của stylist Johnny Wujek ở California, Katy Perry khi gặp mặt nam diễn viên này đã có hành vi quấy rối. Theo lời Kloss, Katy Perry kéo quần và đồ lót của anh xuống trước mặt nhiều người. Hành động này khiến anh rơi vào trạng thái hoảng loạn và xấu hổ.

Kloss nhấn mạnh đây không phải một trò đùa. “Ngay cả việc bị tụt quần cũng đã đủ khiến tôi xấu hổ. Nhưng với tôi, đó hoàn toàn không phải hành động mang tính trêu đùa”, anh nói. Kloss nhớ lại thời điểm đó Katy Perry chỉ cười.

Josh Kloss tố cáo Katy Perry có hành vi khiếm nhã. Ảnh: Page Six.

Nam diễn viên thừa nhận anh từng có tình cảm với Katy Perry trong thời gian quay MV Teenage Dream. Do đó, khi vụ việc mới xảy ra, Kloss khá bối rối và không biết nên nhìn nhận sự việc theo hướng nào. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh cho rằng hành động của nữ ca sĩ là sự xúc phạm.

Trước đó, Kloss đăng tải cáo buộc này lên Instagram vào năm 2019. Tuy nhiên, một số người liên quan đến vụ việc đã bác bỏ. Johnny Wujek gọi đây là thông tin “vô lý”, trong khi nhà thiết kế trang sức Marsha Molinari cho rằng Kloss chỉ là người hâm mộ quá khích của Katy Perry.

Kloss cho biết anh quyết định lên tiếng một lần nữa vì anh là nạn nhân, nhưng những người xung quanh luôn nhận xét anh “may mắn” khi được làm việc với một ngôi sao lớn như Katy Perry.

“Tôi không cần phải biết ơn bất cứ ai khi bản thân bị hạ thấp và làm nhục trước mặt người khác như thế”, anh nói. Kloss khẳng định mục đích của anh khi phanh phui vụ việc không phải để công kích mà là bảo vệ bản thân.

Thời gian qua, giọng ca Roar liên tục gặp rắc rối. Trước đó, Ruby Rose cũng đưa ra những tuyên bố trái chiều về hành vi của Katy Perry. Cụ thể, Rube tuyên bố: “Katy Perry đã tấn công tình dục tôi tại hộp đêm Spice Market ở Melbourne. Ai quan tâm cô ta nghĩ gì chứ”.

Ngày 15/4, The Guardian đưa tin cảnh sát bang Victoria (Australia) tiến hành điều tra về cáo buộc cho rằng ca sĩ Katy Perry đã tấn công tình dục nữ diễn viên Ruby Rose tại Melbourne vào năm 2010.

Tuy nhiên, phía đại diện nữ ca sĩ phủ nhận. Họ cho rằng đây là thông tin sai sự thật và mang tính bôi nhọ.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian năm 2020, Katy Perry không trả lời trực tiếp từng cáo buộc cụ thể. Cô cho rằng trong môi trường hiện tại “bất kỳ ai cũng có thể nói bất cứ điều gì”. Do đó, việc liên tục phản hồi sẽ chỉ làm xao nhãng những vấn đề quan trọng hơn như phong trào #MeToo.

Theo Page Six, phía Katy Perry chưa đưa ra phản hồi mới về những phát biểu gần đây của Josh Kloss.