Cuộc khủng hoảng chưa dứt của Everton

HLV Sean Dyche thừa nhận Everton có thể bán bất kỳ cầu thủ nào nếu được giá trong hè này.

Everton chưa thoát khỏi khủng hoảng tài chính. Ảnh: Reuters.

Mùa trước, Everton bị trừ 8 điểm trên bảng xếp hạng Premier League do vi phạm Quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững. Do đó, "The Toffees" chủ động thanh lý nhân sự để giảm bớt áp lực tài chính.

Từ đầu hè năm nay, Amadou Onana mang về cho Everton 50 triệu bảng khi chuyển sang Aston Villa. Everton cũng đang lắng nghe lời đề nghị cho Jarrad Branthwaite hoặc Dominic Calvert-Lewin.

Tuy nhiên, tình hình có vẻ vẫn chưa ổn. HLV Sean Dyche cho hay: "Không chỉ những cầu thủ được đề cập, bất kỳ ai cũng có thể bị bán. CLB cần cân bằng tài chính tốt hơn".

Đáng chú ý, thương vụ tiếp quản đội bóng của công ty 777 Partners đã thất bại, đồng thời đẩy Everton vào khả năng phá sản nếu tình trạng này không sớm được giải quyết.

HLV Dyche nói thêm: "Về việc giảm quỹ lương, chúng tôi làm khá tốt trong hè này. Nhưng vấn đề của CLB lớn hơn nhiều. Hiện tại, chúng tôi cầu mong mọi cuộc tiếp quản sẽ thành công. Trước kia, Everton thoải mái mua sắm. Giờ chúng tôi phải tập trung vào việc phát triển cầu thủ".

Theo báo cáo tài chính của Everton, CLB đang lỗ hơn 500 triệu bảng trong 5 năm gần nhất. Điều này buộc đội bóng buộc phải bán tất cả ngôi sao của mình để có tiền trả nợ và tránh bị trừ điểm do vi phạm luật.

Khép lại mùa giải 2023/24, đoàn quân của HLV Sean Dyche bị trừ 8 điểm do vi phạm luật Công bằng Tài chính. Kết quả này khiến đội bóng liên tục phải ngụp lặn ở nửa cuối bảng xếp hạng. Tuy nhiên, họ vẫn giữ được tấm vé trụ hạng vào cuối mùa.