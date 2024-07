Aston Villa đón tân binh đắt kỷ lục, đẩy MU vào thế khó

Aston Villa chiêu mộ thành công Amadou Onana từ Everton, qua đó khiến MU gặp khó khăn khi theo đuổi Jarrad Branthwaite.

Onana tiêu tốn của Aston Villa số tiền kỷ lục trong hè này. Ảnh: Reuters.

Aston Villa đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Amadou Onana từ Everton với giá 50 triệu bảng. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất.

Onana trở thành tân binh đắt giá nhất lịch sử Aston Villa. Trước đó, Moussa Diaby nắm giữ kỷ lục này khi cập bến sân Villa Parrk trong hè 2023 từ Bayer Leverkusen với giá 43 triệu bảng.

Theo The Athletic, sau khi hoàn tất vụ làm ăn với Villa, Everton không còn gặp áp lực phải hạ giá bán Branthwaite cho MU. Họ kiên quyết yêu cầu "Quỷ đỏ" chồng đủ 75 triệu bảng lên bàn đàm phán mới nhả người.

Gần nhất, lời đề nghị thứ 2 trị giá 45 triệu bảng kèm 5 triệu bảng phụ phí của CLB chủ sân Old Trafford đã bị "The Toffees" từ chối. MU thuyết phục được Branthwaite, nhưng sẽ khó có được người mình cần nếu Everton không chịu giảm giá.

Với tình hình hiện tại, MU có thể phải từ bỏ việc theo đuổi Branthwaite, qua đó tập trung hoàn tất thương vụ De Ligt từ Bayern Munich cùng với Leny Yoro của Lille.

MU khó mua Branthwaite với giá rẻ. Ảnh: Sky Sports.

Trở lại với Villa, đội bóng này quyết tâm nâng cấp đội hình khi được dự Champions League mùa tới. Onana là sự thay thế tự nhiên cho Douglas Luiz đã gia nhập Juventus trong hè năm nay.

Tới thời điểm này của phiên chợ hè, họ đã chiêu mộ thành công cầu thủ chạy cánh Lewis Dobbin và tiền vệ Ross Barkley. Villa cũng đạt thỏa thuận ký hợp đồng Ian Maatsen từ Chelsea với giá 37,5 triệu bảng.

Mùa giải vừa qua, Villa đánh bật Tottenham, Newcastle lẫn MU để giành vé dự Champions League. Lần gần nhất Villa dự hạng đấu cao nhất của bóng đá châu Âu cấp CLB là mùa 1982/83. Unai Emery thật sự giỏi khi biến Villa thành đội bóng khó đánh bại ở Premier League.