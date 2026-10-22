Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Warren và Bill: Gates, Buffett và tình bạn đã thay đổi thế giới

Cuốn sách này kể những câu chuyện hậu trường hấp dẫn và rất đời về tình bạn giữa Bill Gates và Warren Buffett - một trong những mối quan hệ có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử.

Sách hay Ebook

Cuộc hôn nhân của tỷ phú Warren Buffett

  • Thứ năm, 22/10/2026 09:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Susie đã gọi điện cho Astrid từ San Francisco, nhờ bà “trông nom” Warren. Phải có ai làm việc đó. Warren “cô đơn và buồn bã”, Peter Buffett nói.

Năm 1977, sau 25 năm chung sống, Susie chuyển đến San Francisco. Giống như mọi cơn địa chấn khác, cơn địa chấn này đã manh nha từ lâu - rồi xảy ra một cách đột ngột. Warren đáng lẽ phải biết Susie đang có ý định ra đi. Bà ngày càng dành nhiều thời gian ở Laguna Beach và cho sự nghiệp ca hát của mình. Bà đến Kiewit Plaza và trút bầu tâm sự với học trò của Warren là Dan Grossman, trong khi Warren đọc Moody’s ở văn phòng bên cạnh. Thậm chí bà còn thuyết phục Warren tham gia một workshop cuối tuần nhằm giúp họ “kết nối với chính mình”.

Hoặc Warren đáng lẽ phải đọc được ẩn ý trong một bài tiểu sử về Susie được tờ Omaha World-Herald đăng vào mùa xuân năm 1977. Với tiêu đề “Điều gì khiến Susie hát?” (What Makes Susie Sing?), bài hát này hé lộ câu chuyện hậu trường của người đầu ấp tay gối với triệu phú Buffett, người được tôn thờ như một vị thánh sống ở địa phương và đột nhiên hứng thú với việc “yêu thương và chăm sóc chính mình”.

“Tôi nói, em không bỏ rơi anh đâu, vì em sẽ ở bất cứ nơi nào anh muốn khi anh cần em”, Susie nhớ lại ngày bà thông báo với Warren về việc chuyển đến San Francisco. Warren rất sốc. Susie liên tục trấn an ông rằng không có gì thực sự thay đổi cả - bà vẫn là vợ ông, bà sẽ ở bên cạnh ông trong tất cả các sự kiện quan trọng, và suy cho cùng, chẳng phải họ đã mạnh ai nấy sống từ nhiều năm trước rồi sao? Những buổi tối quây quần bên bàn ăn cùng các con đã qua lâu rồi.

Warren ảnh 1

Tỷ phú Warren Buffett có hai cuộc hôn nhân kỳ lạ. Ảnh: People.com.

Xét về định lượng, ông biết Susie hoàn toàn đúng; không có gì thực sự thay đổi cả. Tuy nhiên, nếu xét về định tính - ông đã mất bà rồi. Warren cứ nghĩ chăm sóc ông là lẽ sống của đời bà, nhưng hoá ra ông đã lầm. Ai sẽ chăm sóc ông bây giờ đây?

Một trong những nơi Susie thường biểu diễn ở Omaha là French Cafe. Giữa các tiết mục cabaret tại hộp đêm này, bà kết thân với bồi bàn trưởng Astrid Menks. Khi thực khách thưởng thức các món khai vị như “le surf and turf”, Susie đã moi được thông tin về quá khứ đầy thăng trầm của người phụ nữ tóc vàng hóm hỉnh này.

Sinh ra trong một gia đình người Latvia di cư sau Thế chiến hai, Astrid đến Mỹ khi mới năm tuổi, sống trong một nông trại thiếu thốn tiện nghi cơ bản. Sau khi mẹ bà qua đời vì bệnh ung thư vú, Astrid đã sống lây lất trong các nhà nuôi dưỡng tạm thời, nỗ lực học tập để vào được Đại học Nebraska nhưng phải bỏ học giữa chừng vì hết tiền.

Sau đó Astrid tự nuôi sống bản thân bằng nhiều công việc chân tay trước khi tìm được một chỗ đứng không ổn định trong ngành nhà hàng. Giống như Warren, bà sống rất giản dị. Không giống như Warren, với giá trị tài sản ròng là 72 triệu đôla vào năm 1977, Astrid Menks rất nghèo.

Susie đã gọi điện cho Astrid từ San Francisco, nhờ bà “trông nom” Warren. Phải có ai làm việc đó. Warren “cô đơn và buồn bã”, Peter Buffett nói. Ngày nào ông cũng gọi điện cho Susie, khóc lóc cầu xin bà quay lại. Trong khi đó, Susie đang tận hưởng cuộc sống mới ở San Francisco: một vài trong số những người bạn thân nhất của bà ở Omaha đã chuyển đến đây trước bà, và giờ đây, khi trang trí căn hộ của mình bằng một cơn bão màu sắc, bà đang giúp huấn luyện viên tennis của mình, John McCabe, tìm chỗ ở trong thành phố. “Astrid, làm ơn,” Susie nài nỉ. Cuối cùng, Astrid đã mang súp đến Phố Farnam cho Warren.

Một năm sau đó, bà chuyển đến sống cùng ông.

Anthony McCarten/NXB Trẻ

Warren Warren Buffett Tỷ phú Hôn nhân

  • Warren Buffett

    Warren Buffett

    Warren Edward Buffett là một nhà đầu tư, doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ. Ông là cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc hãng Berkshire Hathaway và là người giàu thứ 3 thế giới với tài sản 88,3 tỷ USD (2018). Năm 2007 ông được tạp chí Time đưa vào danh sách "100 người ảnh hưởng nhất thế giới".

    • Ngày sinh: 30/8/1930
    • Nơi sinh: Omaha, tiểu bang Nebraska, Mỹ

Đọc tiếp

Sự hời hợt ‘núp bóng’ văn hóa công sở

Sự hời hợt ‘núp bóng’ văn hóa công sở

0

Việc sa đà vào những thao tác hời hợt để tìm kiếm cảm giác an toàn ngắn hạn đang âm thầm hủy hoại khả năng tạo ra giá trị thực sự của mỗi cá nhân và tổ chức.

SÁCH HAY

Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

0

Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

BOOK SPACE

BOOK SPACE

0

Thư viện làng cò Đông Xuyên lưu giữ tủ sách gia đình của bà Đào Thị Khanh. Bà và chồng đã cùng gắn bó, đi qua thăng trầm cuộc sống bên những cuốn sách.

Nghề viết văn

Nghề viết văn

0

Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

Sống một đời xứng đáng

Sống một đời xứng đáng

0

Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

Vũ trụ tuần hoàn

Vũ trụ tuần hoàn

0

Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

Giải mã hoóc-môn dopamine

Giải mã hoóc-môn dopamine

0

Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

0

Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

Điểm kỳ dị đã cận kề

Điểm kỳ dị đã cận kề

0

Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý