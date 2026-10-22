Cuộc hôn nhân của tỷ phú Warren Buffett

Susie đã gọi điện cho Astrid từ San Francisco, nhờ bà “trông nom” Warren. Phải có ai làm việc đó. Warren “cô đơn và buồn bã”, Peter Buffett nói.

Năm 1977, sau 25 năm chung sống, Susie chuyển đến San Francisco. Giống như mọi cơn địa chấn khác, cơn địa chấn này đã manh nha từ lâu - rồi xảy ra một cách đột ngột. Warren đáng lẽ phải biết Susie đang có ý định ra đi. Bà ngày càng dành nhiều thời gian ở Laguna Beach và cho sự nghiệp ca hát của mình. Bà đến Kiewit Plaza và trút bầu tâm sự với học trò của Warren là Dan Grossman, trong khi Warren đọc Moody’s ở văn phòng bên cạnh. Thậm chí bà còn thuyết phục Warren tham gia một workshop cuối tuần nhằm giúp họ “kết nối với chính mình”.

Hoặc Warren đáng lẽ phải đọc được ẩn ý trong một bài tiểu sử về Susie được tờ Omaha World-Herald đăng vào mùa xuân năm 1977. Với tiêu đề “Điều gì khiến Susie hát?” (What Makes Susie Sing?), bài hát này hé lộ câu chuyện hậu trường của người đầu ấp tay gối với triệu phú Buffett, người được tôn thờ như một vị thánh sống ở địa phương và đột nhiên hứng thú với việc “yêu thương và chăm sóc chính mình”.

“Tôi nói, em không bỏ rơi anh đâu, vì em sẽ ở bất cứ nơi nào anh muốn khi anh cần em”, Susie nhớ lại ngày bà thông báo với Warren về việc chuyển đến San Francisco. Warren rất sốc. Susie liên tục trấn an ông rằng không có gì thực sự thay đổi cả - bà vẫn là vợ ông, bà sẽ ở bên cạnh ông trong tất cả các sự kiện quan trọng, và suy cho cùng, chẳng phải họ đã mạnh ai nấy sống từ nhiều năm trước rồi sao? Những buổi tối quây quần bên bàn ăn cùng các con đã qua lâu rồi.

Tỷ phú Warren Buffett có hai cuộc hôn nhân kỳ lạ. Ảnh: People.com.

Xét về định lượng, ông biết Susie hoàn toàn đúng; không có gì thực sự thay đổi cả. Tuy nhiên, nếu xét về định tính - ông đã mất bà rồi. Warren cứ nghĩ chăm sóc ông là lẽ sống của đời bà, nhưng hoá ra ông đã lầm. Ai sẽ chăm sóc ông bây giờ đây?

Một trong những nơi Susie thường biểu diễn ở Omaha là French Cafe. Giữa các tiết mục cabaret tại hộp đêm này, bà kết thân với bồi bàn trưởng Astrid Menks. Khi thực khách thưởng thức các món khai vị như “le surf and turf”, Susie đã moi được thông tin về quá khứ đầy thăng trầm của người phụ nữ tóc vàng hóm hỉnh này.

Sinh ra trong một gia đình người Latvia di cư sau Thế chiến hai, Astrid đến Mỹ khi mới năm tuổi, sống trong một nông trại thiếu thốn tiện nghi cơ bản. Sau khi mẹ bà qua đời vì bệnh ung thư vú, Astrid đã sống lây lất trong các nhà nuôi dưỡng tạm thời, nỗ lực học tập để vào được Đại học Nebraska nhưng phải bỏ học giữa chừng vì hết tiền.

Sau đó Astrid tự nuôi sống bản thân bằng nhiều công việc chân tay trước khi tìm được một chỗ đứng không ổn định trong ngành nhà hàng. Giống như Warren, bà sống rất giản dị. Không giống như Warren, với giá trị tài sản ròng là 72 triệu đôla vào năm 1977, Astrid Menks rất nghèo.

Susie đã gọi điện cho Astrid từ San Francisco, nhờ bà “trông nom” Warren. Phải có ai làm việc đó. Warren “cô đơn và buồn bã”, Peter Buffett nói. Ngày nào ông cũng gọi điện cho Susie, khóc lóc cầu xin bà quay lại. Trong khi đó, Susie đang tận hưởng cuộc sống mới ở San Francisco: một vài trong số những người bạn thân nhất của bà ở Omaha đã chuyển đến đây trước bà, và giờ đây, khi trang trí căn hộ của mình bằng một cơn bão màu sắc, bà đang giúp huấn luyện viên tennis của mình, John McCabe, tìm chỗ ở trong thành phố. “Astrid, làm ơn,” Susie nài nỉ. Cuối cùng, Astrid đã mang súp đến Phố Farnam cho Warren.

Một năm sau đó, bà chuyển đến sống cùng ông.