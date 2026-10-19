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Warren và Bill: Gates, Buffett và tình bạn đã thay đổi thế giới

Cuốn sách này kể những câu chuyện hậu trường hấp dẫn và rất đời về tình bạn giữa Bill Gates và Warren Buffett - một trong những mối quan hệ có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử.

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Cách vợ khích tướng tỷ phú Warren Buffett mua nhà

  • Thứ hai, 19/10/2026 17:27 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Warren rất phức tạp, và tình yêu của Susie dành cho ông cũng vậy. Con gái của họ kể bà dành nhiều thời gian hỗ trợ để ông có thể toàn tâm toàn ý cho công việc.

Gia đình Buffett thường đi nghỉ mát ở California, và Susie ngày càng bị tiểu bang này cuốn hút. Bà thích màu sắc và sự đa dạng văn hóa ở nơi này. Thêm vào đó, giờ đây khi các con đã bước vào tuổi thiếu niên, bà có nhiều thời gian hơn để tập trung cho bản thân - và bà cảm thấy mình xứng đáng có được không gian riêng. Warren vẫn mải mê công việc như mọi khi, và mặc dù Susie không có thói quen tâm sự với bạn bè, có lần bà đã lỡ miệng và nói bà coi Warren như một “tảng băng trôi”.

Nhưng bà biết cách khích tướng ông: “Nếu chúng ta giàu”, bà nói với ông khi ông do dự không muốn mua một ngôi nhà sát biển là Laguna, “thì anh chỉ cần đến đó, hỏi chủ nhà muốn bán bao nhiêu và cứ thế mà trả số tiền bà ta yêu cầu. Nhưng em biết chúng ta không giàu”.

Năm 1971, Warren đã mua ngôi nhà đó cho bà.

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Gia đình Buffett thời trẻ. Ảnh: NZ Herald.

“Mẹ dành nhiều thời gian hỗ trợ bố để ông có thể toàn tâm toàn ý cho công việc,” Susie Jr. Kể với Roger Lowenstein, tác giả cuốn tiểu sử Buffett: The Making of an American Capitalist (Buffett: Quá trình hình thành một nhà tư bản Mỹ) xuất bản năm 1995. Peter Buffett miêu tả cuộc hôn nhân của bố mẹ mình rõ hơn, nói với Lowenstein rằng Susie “đã chịu nhiều thiệt thòi vì sống cho người khác”, bao gồm cả Warren.

Susie Buffett có yêu chồng mình không? Có. Ông có làm bà thất vọng và đau khổ không? Có. Sau 20 năm chung sống, những hạt giống tuyệt vọng mà bà đã vô thức chăm tưới có đang nảy mầm không? Có, có, có. Warren rất phức tạp, và tình yêu của Susie dành cho ông cũng vậy. Bà đã học cách tìm kiếm sự viên mãn từ bên ngoài nhà mình. Làm công việc thiện nguyện. Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho người thân và bạn bè.

Susie cũng xây dựng cho mình những mối quan hệ khác - bà tình cờ gặp lại người yêu thời trung học của mình, Milt Brown, ở sân bay Chicago, và họ vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng lại tự hỏi “sẽ ra sao nếu?” Ngoài ra còn có những người bạn ở sân tennis Dewey Park, bao gồm John McCabe, một huấn luyện viên điển trai. Susie chơi tennis rất nhiều vào thời điểm đó. Bà cũng bắt đầu ca hát.

Khi Warren bắt đầu đi công tác thường xuyên hơn, Susie đã biến ngôi nhà trên Phố Farnam thành không gian diễn tập tạm thời, hát trên nền các bản độc tấu guitar jazz do cháu trai Billy cung cấp. Cuối cùng, bà đã đủ tự tin để biểu diễn trước bạn bè ở Laguna Beach, với sự cổ vũ của Warren. Đầu năm 1975, bà ra mắt làm ca sĩ chuyên nghiệp nhờ sự khuyến khích của một người bạn đã tìm cho bà một người đại diện.

Susie lo lắng về buổi biểu diễn tại một hộp đêm nhỏ ở ngoại ô Omaha đến mức năn nỉ Warren đừng đến. Nhưng rồi bà đã làm khán giả ngất ngây khi trình diễn đầy cảm xúc ca khúc Call Me của Aretha Franklin và The First Time Ever I Saw Your Face của Roberta Flack.

Phải chăng chính giây phút đó, đắm chìm trong tiếng vỗ tay tán thưởng, Susie bắt đầu nhận ra bà sẽ hạnh phúc hơn khi sống cuộc đời của riêng mình?

Anthony McCarten/NXB Trẻ

Yêu Warren Buffett Tỷ phú Warren Buffett

  • Warren Buffett

    Warren Buffett

    Warren Edward Buffett là một nhà đầu tư, doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ. Ông là cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc hãng Berkshire Hathaway và là người giàu thứ 3 thế giới với tài sản 88,3 tỷ USD (2018). Năm 2007 ông được tạp chí Time đưa vào danh sách "100 người ảnh hưởng nhất thế giới".

    • Ngày sinh: 30/8/1930
    • Nơi sinh: Omaha, tiểu bang Nebraska, Mỹ

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