Cuộc hành trình xuyên Mỹ của những 'sứ giả hòa bình'

Ngày 10/2, đoàn 18 nhà sư cùng một chú chó cứu hộ đã đặt chân tới thủ đô Washington, khép lại hành trình “đi bộ vì hòa bình” xuyên qua 9 bang của Mỹ, kéo dài suốt nhiều tháng.

Hành trình khởi đầu từ ngày 26/10/2025 tại chùa Hương Đạo của cộng đồng người Việt ở Fort Worth, bang Texas. Từ đây, các nhà sư lần lượt băng qua Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Nam Carolina, Bắc Carolina, Virginia trước khi đến Washington D.C, theo Reuters.

Trên suốt chặng đường, đoàn có thời điểm đi chân trần giữa giá rét mùa đông, không dừng bước ngay cả khi một trong những đợt bão tuyết nghiêm trọng nhất nhiều năm quét qua nhiều khu vực rộng lớn của nước Mỹ.

Giám mục Mariann Edgar Budde và Mục sư Randolph Marshall Hollerith đứng hai bên Đại đức Bhikkhu Pannakara khi ông cùng một nhóm nhà sư Phật giáo tham gia hành trình “Bộ hành vì hòa bình” dài 2.300 (3.700 km) dặm bên ngoài Nhà thờ Quốc gia ở Washington D.C. (Mỹ) ngày 10/2.

Hành trình vì hòa bình

Hành trình đặc biệt này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Trang Facebook chính thức của đoàn ghi nhận hàng triệu lượt theo dõi. Tại nhiều thành phố và thị trấn mà đoàn đi qua, người dân tập trung đông đảo để chào đón, động viên bất chấp thời tiết khắc nghiệt. Không ít người đứng dọc hai bên đường, quỳ xuống khi các nhà sư đi ngang và trao tặng hoa như một cử chỉ tri ân.

Tại Bắc Carolina, Thống đốc Josh Stein đã ghi nhận và gửi lời cảm kích tới đoàn vì thông điệp hòa bình mà họ lan tỏa.

Ở một số điểm dừng chân, các nhà sư chia sẻ về chánh niệm, sự tha thứ và quá trình chữa lành nội tâm. Tuy nhiên, họ khẳng định hành trình xuyên nước Mỹ không nhằm mục đích truyền giáo hay vận động chính trị, mà đơn thuần là lời kêu gọi hướng tới hòa bình.

“Chúng tôi bộ hành để đánh thức sự bình an vốn sẵn có trong mỗi người”, nhà sư Pannakara, trưởng đoàn, chia sẻ. Đoàn thực hành và hướng dẫn thiền Vipassana, nhấn mạnh sự kết nối giữa thân và tâm, quan sát hơi thở và cảm giác cơ thể để thấu hiểu bản chất vô thường và khổ đau của đời sống.

Rạng sáng 10/2, hình ảnh đoàn rời Virginia tiến vào Washington được đăng tải trên trang Facebook chính thức, kèm lời tri ân của trưởng đoàn.

“Chúng tôi vô cùng biết ơn sự ủng hộ suốt hành trình. Chuyến đi bằng đôi chân đã khép lại, nhưng cuộc đi bộ vì hòa bình sẽ tiếp tục trong mỗi người và lan tỏa qua từng người. Mong rằng chúng ta cùng góp phần để hòa bình nở rộ trên thế giới, từng bước một”, nhà sư Pannakara bày tỏ.

Truyền thống bộ hành thiêng liêng

Gần 3.500 người đã lấp kín nhà thi đấu Bender Arena của Đại học American trong điểm dừng chân công khai đầu tiên của đoàn nhà sư tại Washington. Không có những tiếng reo hò náo nhiệt thường thấy ở các sự kiện thể thao, thay vào đó, toàn bộ khán giả giữ im lặng khi các nhà sư bước vào khán đài, như một cách bày tỏ sự tôn kính đối với họ và hành trình vì hòa bình, theo Euro News.

Mỗi đêm, các nhà sư dựng lều nghỉ ngoài trời. Dù phần lớn hành trình diễn ra thuận lợi, đoàn cũng đối mặt với biến cố nghiêm trọng. Ngày 19/11/2025, khi đi qua Dayton (Texas), xe hộ tống của đoàn bị một xe tải đâm trúng. Hai nhà sư bị thương, trong đó Đại đức Maha Dam Phommasan buộc phải cắt bỏ một chân. Sau tai nạn, số thành viên giảm từ 19 xuống còn 18.

Phommasan, trụ trì một ngôi chùa tại Snellville (bang Georgia), đã trở lại hội ngộ cùng đoàn tại Washington và tiến vào Bender Arena trên xe lăn, trong sự xúc động của nhiều người tham dự.

Từ Texas đến thủ đô Washington, đoàn nhà sư kiên trì bộ hành giữa giá rét mùa đông, hu hút hàng nghìn người dân đón chào trong im lặng đầy tôn kính. Ảnh: Reuters.

Trong thời gian ở thủ đô Mỹ, đoàn dự kiến đệ trình đề nghị lên các nhà lập pháp nhằm công nhận Vesak - ngày Đức Phật đản sinh - là ngày lễ quốc gia. Tuy nhiên, trưởng đoàn Pannakara và các thành viên nhiều lần nhấn mạnh đây không phải mục tiêu cốt lõi của chuyến đi.

Ông Long Si Dong, người phát ngôn của chùa, khẳng định hành trình này không phải là một phong trào chính trị, cũng không nhằm vận động chính sách hay thúc đẩy lập pháp.

“Đó là một sự dâng hiến tinh thần, một lời mời gọi sống hòa bình qua từng hành động thường nhật, từng bước chân chánh niệm và trái tim rộng mở”, ông nói. “Chúng tôi tin rằng khi hòa bình được nuôi dưỡng từ bên trong, nó sẽ tự nhiên lan tỏa ra cộng đồng”.

Những cuộc bộ hành vì hòa bình là truyền thống lâu đời trong Phật giáo Theravada. Các nhà sư thực hành và giảng dạy thiền Vipassana - phương pháp cổ xưa từ Ấn Độ do Đức Phật truyền dạy, được xem là cốt lõi của con đường giác ngộ.

Phương pháp này chú trọng sự kết nối giữa thân và tâm, quan sát hơi thở và các cảm giác cơ thể để thấu hiểu thực tại, tính vô thường và khổ đau.

Đoàn nhà sư đã hoàn thành 108 ngày bộ hành - con số linh thiêng trong Phật giáo, Ấn Độ giáo và Kỳ Na giáo, biểu trưng cho sự viên mãn tâm linh, trật tự vũ trụ và tính toàn thể của sự tồn tại.