Cuộc đua vô địch 'điên rồ' ở giải Ba Lan

Nếu so về độ kịch tính trong cuộc đua vô địch, giải VĐQG Ba Lan (Ekstraklasa) thậm chí còn nhỉnh hơn Premier League hay La Liga mùa này.

Giải VĐQG Ba Lan gây bất ngờ về độ kịch tính.

Trong khi nhiều giải đấu hàng đầu gần ngã ngũ, Ekstraklasa lại chứng kiến một cuộc cạnh tranh chưa từng có. Sau 29 vòng đấu, Lech Poznan tạm dẫn đầu với 49 điểm. Đội còn 5 trận phía trước trong hành trình bảo vệ danh hiệu.

Tuy nhiên, CLB này đang chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ Gornik Zabrze, CLB có sự góp mặt của tiền đạo kỳ cựu Lukas Podolski. Gornik Zabrze ngang điểm với Lech Poznan nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ không chỉ hai đội dẫn đầu, mà cả nhóm phía sau cũng còn nguyên cơ hội vô địch. GKS Katowice, đội đang xếp thứ 7, chỉ kém ngôi đầu đúng 6 điểm khi mùa giải còn 5 vòng. Khoảng cách sít sao này khiến cuộc đua trở nên cực kỳ khó lường, khi chỉ một cú sảy chân cũng có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện.

Gornik Zabrze của Podolski vẫn còn cơ hội vô địch.

Trong khi đó, đội xếp thứ 3 là Jagiellonia Białystok lại đang tự làm khó mình. Thất bại trước Gornik Zabrze khiến họ kém ngôi đầu 3 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận, qua đó đánh mất lợi thế trong cuộc đua tranh danh hiệu.

Không chỉ hấp dẫn ở cuộc chiến vô địch, Ekstraklasa còn trở nên gay cấn trong cuộc đua tranh vé trụ hạng. Bruk-Bet Termalica Nieciecza đang đứng chót bảng với 28 điểm, kém nhóm an toàn 8 điểm. Dù cơ hội trụ hạng rất mong manh, đội vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng.

Hai suất xuống hạng còn lại cũng chưa ngã ngũ khi Widzew Lodz và Arka Gdynia vẫn còn cơ hội thoát hiểm. Thậm chí, Arka Gdynia, đội đang xếp thứ 16, chỉ kém vị trí thứ 8 của Motor Lublin đúng 5 điểm.

Với việc có tới 10 đội vẫn bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng, Ekstraklasa đang chứng kiến một trong những mùa giải kịch tính nhất châu Âu, nơi mọi kịch bản đều có thể xảy ra trước giờ hạ màn.

