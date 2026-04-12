Cuộc đua giữ thói quen đọc cho trẻ thời nội dung 'mì ăn liền'

Trẻ em ngày càng quen với nội dung ngắn, đặt ra thách thức cho việc duy trì thói quen đọc. Những mô hình kết hợp công nghệ và sách đang được thử nghiệm để giữ chân con trẻ.

Sáng 12/4, tại Đường sách TP.HCM, thương hiệu giáo dục SPACES ra mắt bộ đôi sách tương tác ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) gồm Phiêu lưu Ngân hà và Khu rừng Kỳ thú. Tại sự kiện, các chuyên gia cũng đặt vấn đề làm thế nào để duy trì thói quen đọc sách của trẻ khi màn hình đang dần chiếm ưu thế.

Trong bối cảnh đó, các sản phẩm sách tích hợp công nghệ được xem là một hướng thử nghiệm nhằm tăng sức hấp dẫn của thói quen đọc. Điểm khác biệt của loại sách này nằm ở khả năng đưa nội dung trở nên sống động. Thông qua ứng dụng AR, các hình ảnh tĩnh trên trang giấy được tái hiện thành mô hình 3D, cho phép người đọc tương tác trực tiếp.

Ví dụ, với Phiêu lưu Ngân hà, trẻ có thể quan sát hệ Mặt Trời chuyển động, chạm vào các hành tinh và khám phá kiến thức thiên văn. Trong khi đó, Khu rừng Kỳ thú đưa người đọc vào thế giới động vật với hình ảnh và âm thanh chân thực.

Các khách mời trao đổi về bộ sách thiếu nhi mới tại Đường sách TP.HCM sáng 12/4. Ảnh: T.H.

Trong khuôn khổ chương trình, talkshow “Mở trang sách - Đánh thức kỳ quan” thu hút sự quan tâm của phụ huynh với các chia sẻ từ chuyên gia giáo dục và công nghệ. Tiến sĩ Trịnh Cam Ly (Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM) cho rằng trong bối cảnh trẻ em tiếp xúc sớm với thiết bị điện tử, việc định hướng sử dụng công nghệ vào học tập là cần thiết. Sách AR có thể đóng vai trò hỗ trợ, giúp việc tiếp thu kiến thức trở nên trực quan và sinh động hơn.

Ở góc độ công nghệ, ông Nguyễn Huy, nguyên Giám đốc kỹ thuật cấp cao Genie Book, nhận định AR tạo ra sự tương tác chủ động thay vì tiếp nhận thụ động như video hay trò chơi. Người dùng phải quan sát, di chuyển thiết bị và tương tác với nội dung, từ đó kích thích tư duy khám phá.

Đại diện SPACES cho biết bộ sách AR là bước đầu trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái giáo dục, bao gồm các ấn phẩm văn hóa - lịch sử và sản phẩm đồ chơi trí tuệ. Theo đơn vị này, công nghệ không làm mất đi giá trị của sách mà có thể trở thành “chất xúc tác” giúp trẻ hứng thú hơn với việc học và khám phá tri thức. Từ đó, các em có thể hình thành thói quen đọc sách từ sớm.