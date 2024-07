Cuộc đời truân chuyên Chung Lệ Đề

Thời gian gần đây, những hình ảnh đời thường của nữ diễn viên Chung Lệ Đề đã trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Mặc dù đã bước sang độ tuổi ngũ tuần nhưng Chung Lệ Đề vẫn giữ được vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà cùng vóc dáng nuột nà.

Hiện tại, Chung Lệ Đề không còn hoạt động nhiều trong giới giải trí mà chuyển sang kinh doanh. Tuy nhiên, thi thoảng nữ diễn viên vẫn tham gia các chương trình truyền hình thực tế, chương trình giải trí để duy trì sức hút của bản thân với công chúng. Cô từng gây chú ý với khả năng vũ đạo và ca hát nổi bật khi góp mặt trong chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng.

Chung Lệ Đề sinh năm 1970 có cha là người Việt gốc Hoa, mẹ là người Việt. Sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng với những đường nét sắc sảo cùng gương mặt thanh tú. Năm 1993, Chung Lệ Đề giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều Quốc tế, đây cũng là bệ phóng chính thức đưa cô gia nhập làng giải trí Hong Kong.

Năm 2000, cô được tạp chí FHM bình chọn là Mỹ nhân gợi cảm nhất châu Á. Chung Lệ Đề luôn gắn liền với hình ảnh nóng bỏng, táo bạo, cô được mệnh danh là một trong những “bom sex’’ khét tiếng của showbiz Hong Kong (Trung Quốc) cuối thập niên 1990.

Dù chịu nhiều tai tiếng, miệt thị, cô vẫn lựa chọn con đường đóng phim 18+. Nổi bật trong số đó là bộ phim Mẹ kế (2001) do Thái Lan sản xuất với hàng loạt cảnh quay khỏa thân bỏng mắt.

Sau này, mỹ nhân gốc Việt tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất qua vai diễn nàng Khang Mẫn quyến rũ trong Thiên long bát bộ (2003). Ngoài ra cô cũng tham gia các bộ phim như Vua phá hoại, Thần ăn, Thánh hiệp 2, Quân xẩm lốc cốc, Cận vệ Trung Nam Hải, Chuyên gia xảo quyệt… và dành được sự yêu thích của nhiều khán giả.

Sau nhiều năm cống hiến cho làng diễn xuất, Chung Lệ Đề quyết định dừng đóng phim và lấn sân sang làm người mẫu. Cô trở thành gương mặt mẫu ảnh được các nhà tạo mẫu săn đón, thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí cùng những hình ảnh nóng bỏng, sexy.

Trái với sự nghiệp nổi trội, “bom sex’’ Chung Lệ Đề lại trải qua những ngày tháng hôn nhân tăm tối. Cô từng trải qua 2 cuộc hôn nhân và có 3 cô con gái. Cô con gái đầu Yasmine Ross là kết quả từ cuộc hôn nhân đầu giữa Chung Lệ Đề với một người đàn ông Canada. Năm 2003, cô lại một lần nữa kết hôn với một nhạc sĩ người Đài Loan có thêm 2 cô con gái là Tư Tiệp và Khải Lâm. Song cuộc hôn nhân này cũng kéo dài không lâu, cả hai sau đó ly hôn vào năm 2011.

Năm 2016, Chung Lệ Đề tiếp tục chịu nhiều đàm tiếu khi kết hôn với tình trẻ kém 12 tuổi Trương Luân Thạc. Mỹ nhân gốc Việt liên tục bị chế giễu, mỉa mai, gắn mác “cưa sừng làm nghé’’ hay “trâu già gặm cỏ non’’.

Như nhiều cặp đôi khác, cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng lệch tuổi cũng không thể tránh khỏi những bất đồng, mâu thuẫn. Năm 2019, cặp đôi vướng nghi vấn rạn nứt khi tham gia chương trình truyền hình thực tế. Mỹ nhân 7x cũng từng thất vọng khi chia sẻ chuyện chồng trẻ dần mất kiên nhẫn, trở nên nóng nảy sau khi kết hôn: “Giờ anh ấy khác nhiều rồi, không còn quan tâm và lắng nghe tôi nữa. Nhiều lúc bức bối, tôi phải hét lên: Anh có thể nhẹ nhàng và quan tâm em một chút không?”.

Tuy nhiên sau 7 năm, cặp đôi và các con vẫn chung sống hòa thuận. Vấn đề lớn nhất trong hôn nhân của người đẹp là việc nữ diễn viên chưa thể sinh con chung với Trương Luân Thạc. Trong 7 năm qua, Chung Lệ Đề cũng không giấu giếm việc cô đang tích cực tìm đủ mọi phương pháp để có thai, cô cũng thường xuyên tìm tới những nơi linh thiêng để mong sớm có tin vui. Hiện tại, gia đình của Chung Lệ Đề đang cùng nhau sinh sống tại Bắc Kinh.

