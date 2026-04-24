Cuộc đời Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Lee Jae Myung là ai? Một cậu bé lớn lên nơi núi rừng hẻo lánh không đèn điện, một công nhân trẻ mang trên mình những vết thương từ nhà máy hay một chính khách lỗi lạc ở Hàn Quốc?

Ông Lee Jae Myung trở thành Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 4/6/2025. Ảnh: Reuters.

Tự truyện Tôi đến được đây là nhờ có ước mơ ấy ghi lại hành trình cá nhân của đương kim Tổng thống Hàn Quốc. Tác phẩm được thực hiện với sự hợp tác cùng Viện nghiên cứu Storytelling Contents.

Cuốn sách tái hiện các giai đoạn quan trọng trong cuộc đời Tổng thống Lee Jae Myung, từ tuổi thơ thiếu thốn đến con đường trở thành luật sư và tham gia chính trị. Tác phẩm không chỉ kể lại trải nghiệm cá nhân mà còn đặt ra những câu hỏi về cơ hội xã hội, lựa chọn nghề nghiệp và trách nhiệm công dân trong bối cảnh hiện đại.

Từ cậu bé công nhân

Theo tự truyện, Lee Jae Myung sinh ra tại một vùng núi nghèo, điều kiện sống thiếu thốn, giao thông khó khăn. Ông phải đi bộ nhiều km mỗi ngày để đến trường. Những trải nghiệm này được xem là một phần bối cảnh hình thành nhận thức và lựa chọn sau này của ông.

Ở tuổi 13, ông rời quê đến thành phố Seongnam (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) làm công nhân. Công việc nặng nhọc trong nhà máy đã để lại trên cơ thể ông hơn 100 vết thương, bao gồm cả việc gãy xương cổ tay khiến cánh tay bị biến dạng. Những trải nghiệm lao động sớm và điều kiện sống khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc Lee Jae Myung lựa chọn quay lại con đường học tập.

Tự truyện ''Tôi đến được đây là nhờ có ước mơ ấy'' được ra mắt vào ngày 18/4. Ảnh: NXB Hội Nhà văn.

Cuốn sách cũng đề cập đến giai đoạn khủng hoảng cá nhân khi ông từng có ý định từ bỏ cuộc sống. Tuy nhiên, ông không thực hiện hành động này và tiếp tục theo đuổi việc học.

Quá trình tự học của ông diễn ra trong điều kiện thiếu thốn, sáu người trong gia đình cùng chung sống trong một phòng trọ chật hẹp. Ông mang sách ra sân, tận dụng ánh sáng hắt ra từ cửa sổ của chủ nhà để học bài. Điều kiện không thuận lợi, ông vẫn không từ bỏ mục tiêu đời mình.

Chỉ trong 8 tháng tập trung ôn luyện, từ một người đứng ngoài nhóm 300.000 toàn quốc, ông đã lọt vào top 2.000 trong kỳ thi năng lực đại học. Kết quả này giúp Lee nhận được học bổng toàn phần và sinh hoạt phí, số tiền cao gấp ba lần lương công nhân và giúp được cả anh trai vào đại học. Đây là nền tảng quan trọng cho những lựa chọn nghề nghiệp và chính trị mang tính nhân văn của ông về sau.

Đến chính trị gia lỗi lạc

Sau khi tốt nghiệp, Lee Jae Myung làm luật sư tại Seongnam, tập trung vào các vụ việc liên quan đến người lao động và nhóm yếu thế. Đây được xem là giai đoạn định hình định hướng nghề nghiệp của ông.

Ông bước vào chính trường với vai trò thị trưởng Seongnam, sau đó là tỉnh trưởng Gyeonggi. Trong thời gian này, các chính sách và cách điều hành của ông nhận được cả sự ủng hộ lẫn tranh luận từ dư luận. Trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc lần thứ 20, Lee thất bại với cách biệt sít sao 0,73%. Sau đó, ông nhận kết quả và kêu gọi giảm căng thẳng chính trị.

Đầu năm 2024, Lee Jae Myung bị tấn công bằng dao trong một sự kiện công khai. Ông bị thương nhưng sống sót. Sự kiện này thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và làm dấy lên các thảo luận về an ninh chính trị tại Hàn Quốc.

Trong cuộc bầu cử năm 2025, ông Lee Jae Myung đắc cử, trở thành Tổng thống của Hàn Quốc.

Tự truyện kết thúc bằng hình ảnh các phong trào chính trị và xã hội tại Hàn Quốc, trong đó có các cuộc biểu tình tại Seoul. Cuốn sách đặt hành trình cá nhân của ông trong bối cảnh rộng hơn của xã hội Hàn Quốc hiện đại.

Tổng thống Hàn Quốc trong một phiên họp vào tháng 8/2025. Ảnh: Yonhap News.

Thay vì chỉ tập trung vào thành tựu, tác phẩm cũng phản ánh những biến cố, lựa chọn và tranh cãi trong cuộc đời ông. Qua đó, người đọc có thêm một góc nhìn về mối quan hệ giữa xuất thân cá nhân, cơ hội xã hội và con đường chính trị.

Ở lời dẫn cho cuốn sách, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho rằng cần nhìn nhận Lee Jae Myung trước hết như một con người đi lên từ nghèo khó, mang theo khát vọng sống vì người yếu thế.

Theo ông, điều đáng chú ý ở nhân vật này không chỉ là hành trình chính trị mà còn là cách ông đối diện tổn thương, sai lầm và lựa chọn sống tử tế. Từ góc nhìn đó, cuốn tự truyện được đọc như câu chuyện về một đời người nhiều biến động hơn là bản tóm lược thành tích của một chính khách.

Ông Nguyễn Quang Thiều dẫn lời của Tổng thống Lee Jae Myung: “Mình đã nghĩ rất nhiều về việc phải trở thành một người sống tử tế, hơn là một người có địa vị cao. Phải trở thành một con người trước đã, chứ không phải là người có danh tiếng hay quyền lực”.

“Đấy là ‘đạo sống’ của đời ông và ông không bao giờ rời bỏ con đường ấy. Nếu ông không phải là một con người như vậy thì tôi không có lý do gì để nghĩ về ông, để viết về ông khi thực tế ông chẳng có quan hệ gì, chẳng có bất cứ lợi ích gì với cuộc đời tôi. Nhưng với tôi, ông đã trở thành một ngọn đèn tỏa sáng trong bóng tối cuộc đời này”, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận định.