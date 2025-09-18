Cuộc đời lạ thường về 'cha đẻ' của tiểu thuyết kinh dị

Edgar Allan Poe là nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch, và nhà phê bình văn học người Mỹ, được xem là một cây đại thụ lớn của văn học Mỹ thế kỷ 19.

Nhà văn được mệnh danh là "cha đẻ của truyện kinh dị" Edgar Allan Poe. Ảnh: Wordpress.

Edgar Allan Poe là một trong những nhân vật quan trọng trong văn học, được công nhận là người sáng tạo của truyện trinh thám hiện đại và truyền cảm hứng cho nhiều tác giả khác.

Cuộc đời và cái chết của Edgar Allan Poe cũng kỳ lạ và khó hiểu như các nhân vật trong những tác phẩm trinh thám và kinh dị của ông.

"Cha đẻ" của tiểu thuyết kinh dị

Poe được nhớ đến nhiều nhất với những câu chuyện kinh dị và những bài thơ ám ảnh, người sáng tạo ra truyện trinh thám hiện đại và là người đổi mới thể loại khoa học viễn tưởng.

Các tác phẩm của ông bao gồm truyện ngắn, thơ, tiểu thuyết, sách giáo khoa, sách về lý thuyết khoa học và nhiều bài tiểu luận và bài đánh giá sách.

Tên của ông có thể được đặt theo một nhân vật của Shakespeare

Ông sinh ra với tên Edgar Poe tại Boston vào năm 1809; cha mẹ ông đều là diễn viên. Cha mẹ ông đã tham gia diễn xuất trong vở kịch "Vua Lear" của Shakespeare vào năm ông chào đời, dẫn đến suy đoán rằng ông được đặt theo tên con trai của Bá tước Gloucester trong vở kịch, Hoàng tử Edgar.

Mặc dù điều này chưa bao giờ được chứng minh, đây quả là một sự trùng hợp khá độc đáo.

Tên của Edgar Poe có thể được đặt theo tên của một nhân vật trong tác phẩm của Shakepeare. Ảnh: Wallpaper.

Cái nghèo là nguồn cảm hứng của Poe

Trước khi lên bốn tuổi, cha mẹ qua đời và Poe được một thương gia giàu có tên là John Allan và vợ ông, Francis, nhận nuôi. Họ sống ở Richmond, Virginia, và đặt tên cho cậu bé là Edgar Allan Poe.

Cha nuôi của Poe định dạy ông theo đuổi con đường kinh doanh nhưng Poe lại mơ ước trở thành một nhà văn như thần tượng thời thơ ấu của mình, nhà thơ người Anh Lord Byron.

Do mối quan hệ căng thẳng giữa ông với cha nuôi, Poe chỉ được chu cấp một số ít tiền cho việc học tập, dù gia đình Allan rất giàu có. Ông chỉ có trong tay khoảng 110 USD khi đến Đại học Virginia, trong khi mức học phí của trường phải gấp 3 lần số ấy. Do đó, Poe quyết định tự mình kiếm tiền bằng cách đánh bạc và cá cược. Ông nhanh chóng gặp rắc rối khi món nợ dần lên tới 2.000 USD . Sau chưa đầy một năm, Poe bỏ học.

Những vấn đề tiền bạc ám ảnh ông và căng thẳng với cha nuôi đã khiến ông quyết tâm trở thành một nhà văn thành công.

Kết hôn với em họ 13 tuổi

Virginia Clemm, người vợ cũng là em họ của Poe. Ảnh: Womenhistory.

Khi Edgar Allan Poe 27 tuổi, ông kết hôn với người em gái họ, Virginia Clemm chỉ mới 13 tuổi. Để kết hôn với Clemm, Poe đã thông đồng với cô khai man tuổi khi giấy tờ kết hôn ghi Clemm 21 tuổi. Virginia Clemm và Poe không có với nhau người con nào.

Clemm chiến đấu với bệnh lao trong 5 năm cuối đời và chết ở tuổi 24. Poe bị suy sụp vì cái chết của vợ, uống rượu càng nhiều thêm và sự mất mát trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến các tác phẩm sau này của ông.

Nhiều tác phẩm văn chương của Poe như Annabel Lee, Ligeia và The Raven, có kể về những phụ nữ trẻ đẹp, chết một cách thảm thương.

Bậc thầy châm biếm

Là nhà phê bình văn học, Edgar Allan Poe viết nhiều bài phê bình được in trên nhiều tờ báo nổi tiếng. Nhiều người cho rằng ông là tác giả đầu tiên thiên về nhận định mỉa mai, một sự pha trộn giữa sự coi thường chế nhạo và châm biếm. Lối mỉa mai, châm chọc của Poe đã khiến các đối thủ của ông tỏ ra phật ý.

Poe từng viết một bài phê bình về một vở kịch của Rufus Wilmot Griswold, nhà toán học, nhà biên tập, nhà thơ và nhà phê bình người Mỹ. Tác giả này không hài lòng với những bình luận của Poe và bắt đầu chiến dịch bôi nhọ chống lại Poe.

Griswold tìm cách phơi trần việc uống rượu và sử dụng ma túy của Poe, cũng như các vấn đề về sức khỏe tâm thần, chứng trầm cảm của Poe. Ngay cả sau khi Poe chết, ông ta vẫn không ngừng chiến dịch, đã viết một cáo phó cho Poe mà ngày nay được cho là toàn những thông tin giả.

Cái chết bí ẩn

Năm 1849, hai năm sau cái chết của người vợ trẻ, Virginia Clemm, Edgar Allen Poe, lúc đó 40 tuổi, bỗng dưng biến mất khỏi Baltimore. Khi được tìm thấy, người ta thấy ông trong trạng thái mê sảng và nói chuyện không mạch lạc. Được nhanh chóng đưa tới bệnh viện, nhưng ông không qua khỏi và từ giã cõi đời một ngày sau đó, 3/10/1849.

Giấy khai tử ghi theo phỏng đoán nguyên nhân gây ra cái chết của ông là "tắc nghẽn ở não". Các chuyên gia đã đưa ra nhiều giả thuyết để giải thích cái chết kỳ lạ của Poe và những tình huống có thể xảy ra. Trong số này, có những giả thuyết như bị mưu sát, tự tử, sử dụng ma túy, mắc bệnh dại, nhiễm độc carbon monoxide, động kinh và nhiễm độc do rượu. Nhiều cư dân tại Baltimore lại cho rằng ông đã bị những băng đảng ở địa phương đánh đập. Nhưng cho đến ngày nay, vẫn chưa ai xác định được nguyên nhân chắc chắn.