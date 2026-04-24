Cuộc chiến giữa cà phê và mía ở Nam Mỹ

Khí hậu vùng Nam Mỹ rất phù hợp để cây cà phê phát triển. Tuy nhiên, trồng mía lại mang tới lợi ích kinh tế lớn hơn. Cây cà phê đã phải đấu tranh để giành được vị thế ở nơi đây.

Sau đó, cây cà phê được mang từ Brazil đến Peru, Chile, Paraguay và các nước Nam Mỹ khác, đồng thời nó cũng được Sir Nicholas Laws mang từ Martinique đến Jamaica lần đầu vào năm 1732.

Cùng năm đó, một đạo luật của quốc hội được thông qua nhằm khuyến khích và thúc đẩy hoạt động trồng cà phê tại Jamaica. Người ta khẳng định việc trồng loại cây này được xuất hiện ở San Domingo lần đầu vào khoảng năm 1735 nhờ vào các loài chim hoang dã, trong diều chúng mang theo hạt cà phê từ các đảo lân cận.

Sau đó, chính người Pháp lại đem cà phê tới các đảo nhỏ hơn trong quần đảo Antilles. Vào khoảng năm 1750, người Tây Ban Nha lấy được vài cây cà phê từ Martinique và bắt đầu trồng trọt loại cây này tại Cuba, Puerto Rico và các thuộc địa khác của họ ở Tây Ấn.

Ngành trồng cà phê phát triển mạnh ở các đảo này cho đến khi bị thay thế bởi nền công nghiệp đường mía ít tốn kém và mang lại lợi nhuận cao hơn. Năm 1784, Bartolomé Blandin mở một đồn điền trong thung lũng Chacao, cách quận Caracas đang nổi tiếng với việc trồng cà phê khoảng ba dặm.

Sau đó không lâu, một vị gọi là Dr. Sligo đã noi theo Blandin lập đồn điền tại Maracaibo - một khu vực cũng nổi tiếng không thua kém. Ngành công nghiệp mới này mau chóng được triển khai rộng rãi trên khắp Venezuela, Colombia, Ecuador và Bolivia. Tại đó, người ta trồng nhiều giống cà phê khác nhau, đặc biệt là ở vùng Yungas, với dòng sản phẩm tốt nhất được đánh giá là không thua kém Mocha nức tiếng gần xa.

Năm 1818, khả năng sinh lợi của ngành trồng cà phê ở Tây Ấn đã thúc đẩy việc thành lập thêm nhiều đồn điền rộng lớn ở Mexico trong khu vực Orizaba và Cordoba. Trong năm 1825, lúc phát triển hưng thịnh nhất, việc trồng cà phê ở nước này tiếp tục được mở rộng tới những thung lũng trong nội địa.

Năm 1826, chỉ riêng ở Cuentla và Cuernavaca, các đồn điền đã có tới 500.000 cây cà phê. Bấy giờ, ở khắp nơi trên đất nước Mexico, người ta đặc biệt chú trọng mở rộng quy mô trồng trọt cà phê, ấp ủ hy vọng rằng mỗi tấc đất còn trống đều sẽ được dùng vào việc trồng cà phê và phần lớn người dân sẽ tham gia trồng trọt và xuất khẩu mặt hàng này ra ngoại quốc.

Thế nhưng những bất ổn xã hội đã xảy ra không lâu sau khi cà phê du nhập vào Mexico và cứ tiếp diễn một thời gian dài sau đó, làm tê liệt ngành công nghiệp này từ trong trứng nước, đánh tan những hy vọng như trên, khiến hoạt động sản xuất cà phê tại đất nước này bị bó hẹp ở việc chỉ phục vụ cho nhu cầu trong nước.

Tuy nhiên, giờ đây, một thời kỳ tươi sáng hơn đã tới, ngành trồng cà phê nước này nhận được nhiều sự chú ý hơn, sản phẩm cà phê gia tăng đều đặn và cải thiện qua từng năm. Từ Mexico, ngành trồng cà phê đã lan qua Guatemala đến Nicaragua, Honduras, Salvador và Costa Rica, cho đến khi loài cây này được trồng trên khắp các nước ở Trung và Nam Mỹ.