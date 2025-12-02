Matheus Cunha khiến người hâm mộ phấn khích khi đăng tải dòng trạng thái “Back back back” trên Instagram, như một lời xác nhận anh đã sẵn sàng trở lại sau thời gian điều trị chấn thương.

Cunha (trái) sắp trở lại.

Cunha vắng mặt nhiều tuần vì chấn thương khiến hàng công đội bóng suy giảm đáng kể. Tốc độ, khả năng xoay trở nhanh và lối chơi quyết liệt của anh từng giúp đội tạo ra sự đột biến ở giai đoạn đầu mùa. Việc thiếu vắng tiền đạo 25 tuổi buộc ban huấn luyện phải xoay tua lực lượng và điều chỉnh sơ đồ nhằm bù đắp khoảng trống mà anh để lại.

Sự xuất hiện của Cunha trên mạng xã hội đúng lúc đội bóng đang bước vào giai đoạn lịch thi đấu dày đặc càng khiến CĐV kỳ vọng. Dù không nêu rõ thời điểm trở lại sân tập hay tái xuất ở trận đấu chính thức, động thái tích cực này cho thấy quá trình hồi phục của anh đang đi đúng hướng. Các buổi kiểm tra y tế gần đây cũng ghi nhận tiến triển tốt, mở ra khả năng Cunha có thể trở lại danh sách đăng ký trong thời gian ngắn sắp tới.

Ban huấn luyện luôn thận trọng với trường hợp của Cunha, bởi lối chơi giàu va chạm đòi hỏi anh phải đạt thể trạng tối ưu trước khi được phép thi đấu. Tuy nhiên, việc chính cầu thủ lên tiếng là tín hiệu cho thấy tinh thần và thể lực của anh ổn định đáng kể. Đây là điều đội bóng rất cần trong bối cảnh phải xoay tua liên tục ở nhiều đấu trường.

CĐV lập tức chia sẻ và bình luận sôi nổi dưới bài đăng, bày tỏ sự mong chờ được thấy Cunha trở lại trên hàng công. Với phong độ cao đầu mùa và tầm ảnh hưởng lớn lên lối chơi, sự tái xuất của tiền đạo Brazil có thể giúp đội bóng lấy lại sự sắc bén vốn có.

Nếu mọi quá trình hồi phục đúng như dự kiến, Matheus Cunha sẽ sớm trở lại sân cỏ - đúng như lời khẳng định ngắn gọn nhưng đầy năng lượng mà anh gửi đi: “Back back back.”