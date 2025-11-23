Cunha dính chấn thương

Manchester United nhận tin không vui trước chuyến làm khách của Everton, khi tiền đạo Matheus Cunha gặp chấn thương trong buổi tập và buộc phải hủy tham dự sự kiện bật đèn Giáng sinh tại Altrincham tối 22/11.

Cunha đang hoà nhập với MU.

Cunha dự kiến góp mặt cùng diễn viên Sam Aston, quán quân Dancing on Ice 2025, để khởi động mùa lễ hội. Tuy nhiên, ban tổ chức thông báo anh phải rút lui vào phút chót vì “lý do y tế” sau một tai nạn trên sân tập. Chấn thương không nghiêm trọng nhưng đủ khiến chân sút người Brazil được yêu cầu ở nhà nghỉ ngơi.

Sự cố này khiến HLV Ruben Amorim đứng trước khả năng mất thêm một lựa chọn trên hàng công. Trước đó, Benjamin Sesko dính chấn thương đầu gối trong trận hòa 2-2 với Tottenham và phải nghỉ vài tuần. Cunha vì thế được kỳ vọng đá chính trong trận gặp Everton, nhất là khi anh góp mặt trong hầu hết trận Premier League mùa này và nhanh chóng trở thành mắt xích quan trọng dù mới chuyển đến từ Wolves.

Cunha mới ghi một bàn cho Man United nhưng thi đấu năng nổ và tạo nhiều ảnh hưởng trong lối chơi của Amorim. Nếu không kịp bình phục, đội chủ sân Old Trafford sẽ bước vào trận đấu với lực lượng bị bào mòn đáng kể.

Ở hàng thủ, Harry Maguire gần như chắc chắn vắng mặt, trong khi Kobbie Mainoo nhiều khả năng trở lại đội hình sau khi hồi phục chấn thương.

Man United hiện giữ chuỗi 5 trận bất bại tại Premier League và kỳ vọng duy trì mạch điểm số, nhưng bài toán lực lượng đang đặt Amorim vào thế khó ngay trước vòng đấu mới.