Cùng vivo V60 5G tự tin chơi Tết Độc lập

Dịp đại lễ A80 lần này, cả đất nước hướng về thủ đô Hà Nội với lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ngay từ các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt tại Hà Nội cũng chật kín người dân đứng xem ở những nơi có đoàn diễu binh đi qua. Nhiều người đã xếp hàng từ rất sớm để có vị trí đẹp. Do đó, để sẵn sàng “đu concert quốc gia”, tôi không chỉ phải chuẩn bị thể lực mà còn cần có một chiếc smartphone đáng tin cậy với khả năng chụp ảnh sắc nét, thời lượng pin khỏe cho cả một ngày dài. Bạn đồng hành mà tôi lựa chọn trong dịp đại lễ A80 lần này là chiếc vivo V60 5G.
|
Ngay từ chiều ngày 1/9, tôi đã có mặt tại địa điểm mà mình lựa chọn từ trước để xem diễu binh, dù vậy lúc này đã có rất đông người có mặt để lấy chỗ. Đến rạng sáng ngày 2/9, không khí càng trở nên nóng hơn bao giờ hết và các địa điểm đều chật kín người. Mọi người tranh thủ ngủ ngay tại chỗ để hồi phục năng lượng, song cũng có không ít người vẫn thức, trò chuyện cùng người bên cạnh, hát vang những ca khúc hào hùng để khơi dậy tinh thần hoặc hò reo cổ vũ mỗi khi có những chiếc xe chở thành viên đoàn diễu binh diễu hành đi qua.
|
Thời tiết Hà Nội những ngày qua không quá thuận lợi khi có những cơn mưa bất chợt ập tới. Tuy nhiên, vivo V60 5G mang tới cho tôi sự an tâm trong trường hợp vô tình bị ngấm nước mưa bởi mẫu điện thoại này đạt xếp hạng IP68 và IP69 về khả năng kháng nước, bụi theo tiêu chuẩn IEC 60529 : 2013. Dù vậy, tôi cũng không chủ quan mà đã che chắn khá kỹ cho smartphone của mình.
Cuối cùng, giây phút mong chờ cũng tới, buổi lễ diễu binh diễu hành chính thức diễn ra. Có mặt tại tuyến phố Văn Cao, tôi được chứng kiến nhiều đoàn đi qua như khối Hồng kỳ, các khối quân đội, công an, dân quân tự vệ, khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam nối tiếp nhau đi qua dưới tiếng nhạc hùng tráng của ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ. Người dân hò reo cổ vũ nhiệt tình mỗi khi các khối diễu binh, diễu hành xuất hiện.
Tuy không chọn được vị trí gần đoàn diễu binh, tôi vẫn cảm thấy ưng ý với những bức ảnh mình chụp được bằng chiếc vivo V60 5G khi zoom xa khung hình để bắt trọn thần thái của các chiến sĩ. Bí quyết nằm ở camera siêu tele ZEISS 50 MP. Nhờ cấu trúc camera tiềm vọng, các chi tiết ảnh được tái tạo tương đối rõ nét, xét trên khía cạnh của một chiếc camera phone, dù phải zoom từ 7x đến hơn 8x.
Nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của nhân dân, các khối diễu binh cũng đáp lại bằng những nụ cười thân thiện hoặc những cử chỉ dễ thương. Những người lính bình thường vốn nghiêm nghị trong bộ quân phục, cảnh phục nay trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Đó là minh chứng cho tình quân dân đồng lòng của đất nước.
Trong dịp đại lễ này, đường phố Hà Nội được trang hoàng bởi sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, lan tỏa không khí hân hoan, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Nhiều bạn trẻ hay các gia đình nhỏ cũng lưu giữ lại kỷ niệm của bản thân cùng ngày hội non sông bằng những bức ảnh chụp cùng quốc kỳ hay những trang phục có in hình cờ đỏ sao vàng. Là một người yêu thích nhiếp ảnh, tôi cũng không quên lưu lại những khoảnh khắc đẹp này. Và đây là lúc chế độ chân dung đa tiêu cự ZEISS phát huy tác dụng. Lựa chọn tiêu cự 85 mm - tiêu cự vàng trong nhiếp ảnh chân dung - tôi đã có cho mình những bức ảnh ưng ý khi chủ thể được thể hiện sắc nét và chính xác qua khung hình. Đặc biệt, khả năng xóa phông tốt giúp hậu cảnh được làm mờ một cách mềm mại, làm nổi bật chủ thể giống như sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp.
Tiếp nối bầu không khí rạo rực của ngày Quốc khánh, tôi ghé chân tới di tích nhà số 48 phố Hàng Ngang. Đây chính là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tại đây, tôi và các khách tham quan khác được xem những bức ảnh lịch sử, đọc những tư liệu quý về quá trình hoạt động Cách mạng của Bác Hồ và các đồng chí của mình. Di tích nhà số 48 Hàng Ngang là "địa chỉ đỏ" để mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, được giáo dục và hun đúc lòng yêu Tổ quốc.
|
Kết thúc gần 24 tiếng đắm mình trong không khí tự hào của "concert quốc gia", chiếc điện thoại vivo V60 5G của tôi vẫn giữ được dung lượng pin khá tốt với hơn 20%, dù không được sạc cũng như phải thực hiện nhiều tác vụ như chụp ảnh, truy cập web, lướt mạng xã hội, xem video. Với siêu pin BlueVolt 6.500 mAh cùng công nghệ Anode Silicon Carbon thế hệ 3, tôi có thể sử dụng trọn ngày dài chỉ với 1 lần sạc và tự tin không cần mang theo sạc dự phòng bên mình. Ngoài ra khả năng bắt sóng tốt của chiếc smartphone này cũng là điểm cộng, giúp việc truy cập Internet hay gọi điện tại nơi đông người vẫn diễn ra mượt mà. Có thể nói, nhờ hiệu suất mạnh mẽ cùng khả năng chụp ảnh ấn tượng của vivo V60 5G với camera siêu tele ZEISS 50 MP và chế độ chân dung đa tiêu cự ZEISS, tôi đã có một kỳ nghỉ Quốc khánh đáng nhớ khi ghi lại được những khung cảnh bình yên mà đầy tự hào của ngày Tết Độc lập, qua đó càng trân quý hơn giá trị của hòa bình.