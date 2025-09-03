Cùng vivo V60 5G tự tin chơi Tết Độc lập

Dịp đại lễ A80 lần này, cả đất nước hướng về thủ đô Hà Nội với lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ngay từ các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt tại Hà Nội cũng chật kín người dân đứng xem ở những nơi có đoàn diễu binh đi qua. Nhiều người đã xếp hàng từ rất sớm để có vị trí đẹp. Do đó, để sẵn sàng “đu concert quốc gia”, tôi không chỉ phải chuẩn bị thể lực mà còn cần có một chiếc smartphone đáng tin cậy với khả năng chụp ảnh sắc nét, thời lượng pin khỏe cho cả một ngày dài. Bạn đồng hành mà tôi lựa chọn trong dịp đại lễ A80 lần này là chiếc vivo V60 5G.